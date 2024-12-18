شهادات للنجوم.. انطلاق حفل تكريم اسم محمد رحيم في الأوبرا

بدأ حفل تكريم اسم الملحن الراحل محمد رحيم في دار الاوبرا المصرية بفيلم تسجيلي به مقاطع من مشواره الفني، وشهادات لنجوم الغناء في الوطن العربي.

وحرص مدحت العدل على القاء كلمة وقال:" مصر أول دولة في التاريخ تكرم القوة الناعمة، وليس جديدا ان تهتم الدولة المصرية بتكريم الراحل العظيم محمد رحيم، وانطلاقا من حفلة اليوم قررنا ان نقوم بعمل حفلات تكريم للراحلين.

واعتذر الفنان هيثم شاكر عن حضور حفل تكريم صديقه الموسيقار الراحل محمد رحيم بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.



وعلم صدى البلد من مصدر مقرب من داخل جمعية المؤلفين والملحنين أنه كان من المفترض أن يحضر هيثم شاكر حفل اليوم إلا أنه تعرض لأزمة صحية دخل على أثرها المستشفى لتلقى العلاج.





كما حرص عدد من النجوم على التواجد منهم الملحن عمرو مصطفى، المؤلف ايمن بهجت قمر، وغيرهم.

يستعد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية لانطلاق حفل تكريم الملحن الراحل محمد رحيم التي تقام تحت رعاية وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والدكتور مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والناشرين والتي تنطلق تحت عنوان “ليلة حب وتكريم محمد رحيم”.



يقود الأوركسترا المايسترو مصطفى حلمي والهندسة صوتية لياسر أنور من إخراج عادل عبده، ويحيي الحفل كل من: تامر حسني، إيهاب توفيق، محمد ثروت وهيثم شاكر ولطيفة وسومة ومي فاروق.





بدأ الحفل في الثامنة مساء بعرض فيلم تسجيلي للفنان الراحل محمد رحيم ثم كلمة للدكتور مدحت العدل، ثم كلمه وزير الثقافة ويبدأ برنامج حفل التكريم بأهم الأغنيات التي قدمها الراحل محمد رحيم للنجوم ومنها: يا مستعجل فراقي للفنان محمد ثروت، وأغنية أنا قلبي عشان داب للفنانة شذى، احلف بالله، وكل ما أفكر فيك للفنان هيثم شاكر، وقابلنا للفنانة سومة، وأغنيتان للفنان محمد محي ليه بيفكرونى عنيك وياللي بتغيب عليا، ثم ميدلي يا سلام واللي مدوبني للفنان إيهاب توفيق، ومصنع الرجال للفنانة لطيفة ويروح البحر للفنان تامر حسني بمشاركة ماس ابنة الفنان محمد رحيم.