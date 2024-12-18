محافظ الجيزة يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مدينة 6 أكتوبر

شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تكريم أوائل حفظة القرآن الكريم من أبناء مدينة ٦ أكتوبر جاء ذلك خلال الحفل الذى أقيم تحت رعاية مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

وأشار محافظ الجيزة أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بنشر التعاليم الدينية السمحة والقيم الأخلاقية التي تدعو إلى الرحمة والعدل والتعايش السلمي، باعتبارها ركيزة أساسية لبناء مجتمع قوي ومتماسك، يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف .

وعبر محافظ الجيزة عن شكره لدعوته لحضور الحفل مؤكدا على أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات لتكريم المتسابقين من المتميزين فى حفظ القرآن الكريم والاحتفاء بهم من خلال مؤسسات الدولة الرسمية لتشجيعهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم .

كما أكد النجار على الدور الفاعل الذى تلعبه كل من مؤسسات الدولة الحكومية إلى جانب المؤسسات التعليمية والمجتمع المدنى فى الدفاع عن عقول أبناء الوطن و المشاركة فى خلق مناخ ملائم لتربية الشباب بصورة تضمن ولائهم لوطنهم والدفاع عن مقدراته.

وخلال الاحتفالية تسلم محافظ الجيزة درع مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر من الدكتور محمد فوزى رئيس مجلس الأمناء ودرع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من الأستاذ الدكتور نهاد المحبوب رئيس الجامعة.

حضر الحفل الدكتور وائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر و الدكتور السيد مسعد مدير مديرية الأوقاف بالجيزة وأعضاء مجلس أمناء مدينة ٦ أكتوبر وأعضاء مجلس إدارة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأولياء أمور المتسابقين.