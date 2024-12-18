حسام بدراوي: يجب التوقف عن نشر الشائعات والترويج لها دون التأكد من صحتها.. فيديو

قال الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي الكبير، إن عددًا من نواب البرلمان المختارين في القائمة المطلقة لا يعرفون دوائرهم الانتخابية.

وأضاف بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه «يوجد فاصل بين المجتمع والدولة والمواطنين، ولابد أن يكون هناك توافق فعلي من أجل عدم بث الشائعات».

وأردف المفكر السياسي حسام بدراوي: يجب التوقف عن نشر الشائعات والترويج لها دون التأكد من صحتها ومصادرها الرسمية.

واختتم الدكتور حسام بدراوي قائلًا: «يجب على إدارة الدولة أن تستخدم كافة أساليب التكنولوجيا وأدوات الذكاء الاصطناعي وتفعيلها من أجل بناء شخصية جديدة لشباب المستقبل».