ضياء رشوان: حلم إسرائيل المسجد الأقصى واحتلال غزة

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أن حلم إسرائيل المسجد الأقصى وإحتلال غزة، مشيرا إلى أن ذلك ما يسعى إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وكذلك حكومة اليمين المتطرف وهو ما لم يحدث.

وقال ضياء رشوان، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك حلم أن تطوع من الدول العربية بإرسال قوات لحكم غزة، ولكن لم توافق أي دولة عربية على هذا المقترح.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أن مصر عملت على وجود ومفاوضات للتوافق بين فتح وحماس ووجود سلطة فلسطينية يكون لها سلطة الحكم ولكن نتنياهو أكد أنه لا يريد لغزة أن تحكمها فتح وحماس.