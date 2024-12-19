هل تواصلت الكائنات الحية مع البشر؟.. فاروق الباز يجيب

قال فاروق الباز، عالم الفضاء والتكنولوجيا، إنه ليس هناك أي إثبات علمي لوجود تواصل أو اتصال بين البشر وكائنات أخرى في الكون.

وأضاف فاروق الباز خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، أن احتمالية وجود أحياء وكائنات في أماكن من الكون كبيرة للغاية، ولكننا لم نحصل على أي تواصل حتى الآن منهم.

ولفت إلى أن هناك أمور كثيرة لا نعلمها عن الكون وهناك العديد من التفاصيل التي لا نعلمها ولا نقدر على تفسيرها حتى الآن.

واسترسل: أتوقع أنه بعد 100 عام سيكون لدينا تلسكوبات مطورة، ومن خلالها قد نكون قادرين على اكتشاف الكثير داخل الكون.