الدقهلية خلال 24 ساعة.. حملات تفتيش على المنشآت الغذائية.. وإصابة شخصين بعد سقوط حائط عليهما

نشر موقع “صدى البلد ”عددا من الأخبار الهامة الخاصة بمحافظة الدقهلية، والتي شهدتها الساعات الماضية.

حملات تفتيش على عدد من المنشات الغذائيه و100 منشأة تستوجب الغلق

صرح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن فرق التفتيش التابعة لإدارة مراقبة الأغذية شنت خلال الأسبوع الماضى , عدة حملات ميدانية على الأسواق والمحلات وأماكن تداول المواد الغذائية .

وأوضح وكيل الوزراة أن الحملات أسفرت عن المرور على 282 منشأة غذائية متنوعة تبين أن 100 منهم تستوجب الغلق الفورى لخطورتها على الصحة العامة .

محافظ الدقهلية: حملات تفتيش مكثفة على المنشآت الغذائية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على استمرار تكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنشآت الغذائية والمرافق، للاطمئنان على توفير السلع الغذائية والأطعمة والمشروبات المختلفة المطابقة للمواصفات الصحية حرصا على صحة وسلامة المواطنين في مختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة .

إصابة شخصين إثر سقوط حائط عليهما بالمنصورة

تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انهيار منزل وإصابة شخصين بسوق الحدادين بمدينة المنصورة

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث.

السيطره على حريق بأحد المستشفيات

تمكنت الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية من السيطره على حريق محدود داخل مستشفى السلاب بمدينه المنصورة، حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بلوحة كهرباء.