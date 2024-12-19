قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك الآن
حكم إخراج الفدية للصلوات الفائتة عن الميت.. الافتاء ترد
62 مليون يورو سنويًا.. محمد صلاح يكتب التاريخ بعقد خرافي مع ليفربول
وفاة الشيخ محمد الجيلاني رائد الساحة الجيلانية في الأقصر
لا يفتعل مشاكل.. نجم الأهلي السابق يعلق على إصابة عمر كمال
طلع كداب| القصة الكاملة لـ سائق مطروح مدعي الأمانة: هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون
البابا تواضروس يختتم سلسلة "طِلبات من القداس الغريغوري" في اجتماع الأربعاء
شكلها تحفة.. طريقة عمل زينة عيد الميلاد في البيت بتكلفة بسيطة
شوبير يكشف موقف الأهلي من المشاركة في كأس مصر
شروط صارمة.. مشروع قانون إسرائيلي جديد لمنع إقامة دولة فلسطينية
بعد إجراء الفيدرالي الأمريكي.. قرارات عاجلة لبنوك خليجية
تفاصيل تقليص سنوات الدراسة بكليات الحاسبات والمعلومات بجميع الجامعات لـ 3 أعوام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

لا يفتعل مشاكل.. نجم الأهلي السابق يعلق على إصابة عمر كمال

عمر كمال عبدالواحد
عمر كمال عبدالواحد
يمنى عبد الظاهر
×

تحدث ياسر ريان لاعب فريق كرة القدم الأول السابق بالنادي الأهلي، عن إصابة عمر كمال عبدالواحد التي تعرض لها خلال تدريبات المارد الأحمر الأربعاء.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "النرفزة أمر طبيعي في كرة القدم وما حدث مع عمر كمال طبيعي ولكن اللاعب لا يفتعل مشاكل".

وأضاف: "بيرسي تاو لن يرحل عن الأهلي إلا بعد الحصول على مستحقاته، ومن وجهة نظري هو ورضا سليم لا يقدمون المردود الفني المطلوب في الأهلي".

وتابع: "هزيمة الأهلي أمام باتشوكا هي السبب الرئيسي في الأزمات الحالية، محمد الشناوي أكبر من الدخول في أزمات مع جماهيرالأهلي واللاعب تعرض للإصابة بالفعل وليس تمردا كما يقال".

واكمل: "ركلات الجزاء تعتمد على التوفيق وكل لاعبي العالم يهدرون ركلات جزاء ولا بد من دعم كهربا".

واختتم : "تعجبت من فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة وحسين الشحات يستحق الفوز بها".


 


 


 

كهربا بيرسي تاو ياسر ريان عمر كمال عبد الواحد نجم الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام 2025

جدول امتحانات نصف العام 2025 الجيزة |رسميا تغيير موعد المواد غير الأساسية

الرئيس السيسي

تكليف عاجل من الرئيس السيسي لوزير الصحة بشأن دخل الأطباء

شاب مطروح

مفاجأة.. الداخلية تكشف حقيقة عثور شخص على 8 ملايين جنيه بمطروح

شاب مطروح

سائق تاكسي مطروح يواجه عقوبات رادعة بعد خدعة الـ 8 ملايين جنيه

المدافع محمود حمدي الونش

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن الونش

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2025 .. توضيح عاجل

نيللى كريم

فى عيد ميلادها.. قصة مرض وزواج نيللى كريم ثلاث مرات

حالة طقس الخميس

الأرصاد تحذر من منخفض جوي وتكشف حالة طقس الخميس 19 ديسمبر

ترشيحاتنا

تويوتا bZ4X موديل 2025 الجديدة

أسعار تويوتا bZ4X موديل 2025 بالسعودية

مقارنة بين اوبل كروس لاند وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2025

مقارنة بين اوبل كروس لاند وميتسوبيشي اوتلاندر سبورت 2025

بيجو 206 موديل 2001

هاتشباك مستعملة من بيجو بـ 200 ألف جنيه

بالصور

بفستان لامع.. أنغام تخطف الأنظار بجمالها من أحدث ظهور لها

أنغام
أنغام
أنغام

بعد تعرض الفنانة شهيرة للاختناق.. أضرار وفوائد الثوم على الريق

الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة
الفنانة شهيرة

محافظ الشرقية يُشيد بمنظومة تداول القطن الجديدة بمحلج الدلتا ميت يزيد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع مدينة منيا القمح

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

أرقام جديدة.. قيمة المعاش للمحالين من الخدمة في 1 يناير 2025

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تفاصيل مهمة قبل انطلاق امتحانات منتصف العام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد