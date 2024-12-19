لا يفتعل مشاكل.. نجم الأهلي السابق يعلق على إصابة عمر كمال

تحدث ياسر ريان لاعب فريق كرة القدم الأول السابق بالنادي الأهلي، عن إصابة عمر كمال عبدالواحد التي تعرض لها خلال تدريبات المارد الأحمر الأربعاء.

وقال ياسر ريان في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور: "النرفزة أمر طبيعي في كرة القدم وما حدث مع عمر كمال طبيعي ولكن اللاعب لا يفتعل مشاكل".

وأضاف: "بيرسي تاو لن يرحل عن الأهلي إلا بعد الحصول على مستحقاته، ومن وجهة نظري هو ورضا سليم لا يقدمون المردود الفني المطلوب في الأهلي".

وتابع: "هزيمة الأهلي أمام باتشوكا هي السبب الرئيسي في الأزمات الحالية، محمد الشناوي أكبر من الدخول في أزمات مع جماهيرالأهلي واللاعب تعرض للإصابة بالفعل وليس تمردا كما يقال".

واكمل: "ركلات الجزاء تعتمد على التوفيق وكل لاعبي العالم يهدرون ركلات جزاء ولا بد من دعم كهربا".

واختتم : "تعجبت من فوز ويليامز بجائزة أفضل لاعب داخل القارة وحسين الشحات يستحق الفوز بها".











