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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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والد زيزو يفجر مفاجأة: «كاف» أبلغنا بحصد جائزة الأفضل في أفريقيا

زيزو
زيزو
عادل نصار
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حالة من الجدل يعيشها الوسط الرياضي في مصر وأفريقيا بسبب جائزة الأفضل داخل القارة، والتي أعلن عنها الكاف، والتي كان مرشح لها اللاعب الدولي حسين الشحات نجم النادي الأهلي واللاعب الدولي أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، وفاز بها حارس صن دوانز رونوين ويليامز.

مفاجأة مدوية عن حصول زيزو للجائزة  

الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، فجر مفاجأة مدوية، عن هذه الجائزة، قائلا موضوع حصول أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، والتي حصدها الحارس الجنوب أفريقي ويليامز حارس مرمى نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

زيزو

تفاصيل تغيير جائزة أفضل لاعب من زيزو إلى ويليامز

الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، أكد في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الهدف المذاع على قناة أون تايم سبورتس: تواصنا مع والد أحمد سيد زيزو خلال الساعات القليلة الماضية، وأبلغنا أنه تم إبلاغهم من مسئولو الاتحاد الأفريقي الكاف، بأنه سيحصد جائزة أفضل لاعب داخل القارة، ولكن تم تغيير هذا الأمر قبل الإعلان بساعة تحديداً.

مصدر مسئول داخل الاتحاد الأفريقي الكاف 

وتابع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، أن: سألت مصدر مسئول داخل الاتحاد الأفريقي الكاف، عن مسألة إبلاغ زيزو بحصوله على جائزة أفضل لاعب داخل القارة، ونفي تماما، مؤكداً على أنه لم يتم إخطار أي شخص بفوزه بالجائزة بصورة نهائية.

جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة 

وحصد ويليامز حارس مرمى نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، جائزة أفضل لاعب محلي داخل القارة، بعد التفوق على أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي. 

فيما تفوق الحارس الجنوب إفريقي، على الثنائي المصري أحمد مصطفى "زيزو" لاعب نادي الزمالك وحسين الشحات لاعب النادي الأهلي، ليتوج بجائزة أفضل لاعب داخل قارة إفريقيا لعام 2024.

من جانبه كتب زيزو عبر حسابه الشخصي على "انستجرام": "إنها ليست النهاية، إنها مجرد بداية لتحد جديد، شكرًا على دعمكم، فنحن جميعًا نعلم كيف تسير الأمور في كاف، شكرًا للعائلة والأصدقاء والداعمين، أحبكم جميعًا".

الكاف زيزو جائزة الأفضل والد أحمد سيد زيزو الإعلامي إبراهيم عبدالجواد

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