احذر.. التعرق أثناء النوم دليل على الإصابة بمرض خطير

يعاني الكثير من التعرق أثناء الليل رغم انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير، مما يؤدي للاستيقاظ من النوم لتجد نفسك مغطى بالعرق، ويعد هذا علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بمرض خطير.

ومن أهم أسباب التعرق الليلي وفقا لموقع هيلثي:

١- فرط نشاط الغدة الدرقية

التعرق أكثر وحساسية للحرارة هي أعراض بارزة من فرط نشاط الغدة الدرقية. تتحكم الغدة الدرقية لديك في عملية التمثيل الغذائي ، لذلك عندما يصنع جسمك الكثير من الهرمونات ، يصبح جسمك في حالة مفرطةمن النشاط. ترتفع درجة حرارة جسمك ، وقد تكون أكثر جوعًا أو أكثر عطشًا ، ويكون لديك تسرع النبض وتشعر بالتعب والخروج من أي نوع ، والإسهال ، وفقدان الوزن.

٢- انخفاض سكر الدم

هل لديك مرض السكري؟ على الرغم من أن نسبة الجلوكوز في الدم لديك قد تكون على ما يرام عند الاستلقاء ، إلا أنها قد تنخفض أثناء نومك. ربما كان لديك يوم نشط للغاية ، أو تمارس الرياضة في المساء ، أو تناولت العشاء في وقت متأخر.

إذا كنت تستخدم الأنسولين أو تأخذ دواء من نوع السلفونيل يوريا لإدارة مرض السكري ، فقد يكون ذلك مسؤولاً عن نقص السكر في الدم اثناء الليل. عندما يقل مستوى الجلوكوز عن 140 ملغ / ديسيلتر قبل النوم ، أو قد يسقط في غضون ساعات قليلة ، تناول وجبة خفيفة.

٣- توقف التنفس أثناء النوم

عندما تكون لديك هذه الحالة ، اي ان تتوقف عن التنفس لفترة وجيزة أثناء الليل. نظرًا لأن جسمك لا يحصل على الأكسجين ، فقد ينزلق إلى وضع "القتال أو الطيران" ، مما يؤدي إلى التعرق. في كل مرة يتوجب فيها بدء التنفس ، يعني حدوث موجة من العمل من عضلاتك أيضًا. الأشخاص الذين يستخدمون جهاز CPAP لمساعدتهم على التنفس ليلًا يكون لديهم تعرق ليلي مثل الذين لا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

٤- الإرتجاع الحمضي

ليس فقط حرقة وألم في الصدر هو ما يمكن أن يوقظك. لم يتم دراسة ارتجاع المريء كسبب للتعرق الليلي ، لكن الأطباء يقولون إن هناك صلة محتملة. وغالبًا ما يؤدي علاجها إلى تخفيف التعرق الليلي. تناول وجبات أصغر ، وليس قبل النوم.

تجنب تناول الأطعمة - مثل الأطعمة الدهنية أو المقلية أو القائمة على الطماطم. راجع طبيبك إذا كانت الأعراض شديدة أو تحدث أكثر من مرتين في الأسبوع.

٥- سرطان الغدد الليمفاوية

يمكن أن تسبب العديد من السرطانات تعرقًا ليليًا ، ولكن الأكثر شيوعًا هو سرطان الغدد الليمفاوية الذي يبدأ في أجزاء من الجهاز المناعي لجسمك ، مثل الغدد الليمفاوية والطحال ونخاع العظام والغدة الصعترية. حوالي ربع الأشخاص المصابين بسرطان الغدد الليمفاوية في هودجكين يصابون بالتعرق الليلي ويعانون من انخفاض في الحرارة. قد يكونون أيضًا متعبين ، وحاكيين ، وبعد شرب الكحول ، يصابون بمرض الورم. يمكن للأشخاص الذين يعانون من ليمفوما اللاهودجكين العدوانية أو المتقدمة الحصول على تعرق ليلي غامر أيضًا.

٦- الأدوية

قد تسبب الكثير من الأدوية تعرقًا ليليًا

٧- مرض السل

حوالي نصف الأشخاص الذين يصابون بهذا المرض لديهم تعرق ليلي. عادة ما تنمو البكتيريا في رئتيك. من المحتمل أن يكون لديك سعال مؤلم وخطير بالدم واللغة الملوّنة (البلغم). قد تشعرين أيضًا بالحمى والتعب والضعف وليس لديك شهية.

٨- القلق

الإجهاد والقلق والذعر يمكن أن يجعلك تندلع في العرق خلال النهار ، لذلك ليس من المستغرب أن يكون للقلق نفس التأثير في الليل. إن الكوابيس والرعب أثناء النوم أقل شيوعًا بين البالغين مقارنة بالأطفال ، ولكن كلاهما يمكن أن يترك أي شخص تفوح منه رائحة العرق وبقلب شديد. اطلب المساعدة من مستشار أو معالج أو طبيبك إذا كانت هذه الاضطرابات مستمرة أو تسبب مشاكل في حياتك.

٩- فيروس نقص المناعة البشرية .



١٠- الأورام

يعد سرطان البروستاتا وسرطان الكلى وبعض الأورام في المبايض والخصيتين (سرطانية وغير سرطانية) أمثلة شائعة على ما يسميه الأطباء "أورام صلبة" يمكن أن تسبب تعرقًا ليليًا. وهناك نوع من سرطان الغدة الدرقية المتقدمة والسرطان في البنكرياس الخاص بك يمكن أن تسبب لهم أيضا. التعرق الليلي هو أحد الأعراض الكلاسيكية لمتلازمة السرطانات ، وتأثير الإصابة بسرطان نادر موجود عادة في الجهاز الهضمي أو الرئتين.

١١- سن يأس

قد يكون من الصعب التمييز بين "الهبات الساخنة" قبل الدورة الشهرية وبعدها من التعرق الليلي. النساء الأصغر سنًا اللائي تعرضن لإزالة المبايض أو توقفن عن الحيض بسبب العلاج الكيميائي يمكنهن أيضًا الحصول عليها. من المرجح أن يحدث ذلك عندما تشعر بالقلق أو الاكتئاب أو تناول مشروب كل يوم. لكن لمجرد أنك امرأة في السن المناسب (عادة ، في أواخر الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر) ، لا تفترض أن تعرقك الليلي مرتبط بانقطاع الطمث.

١٢- الإنتان



١٣- ورم القواتم

هذا الورم النادر الذي ينمو في الغدة الكظرية ليس سرطانيًا ، لكن يمكن أن يسبب لجسمك تكوين هرمونات كثيرة ، مما يزيد من ضغط الدم ويسبب تعرق ليلي وصداع ونبض سباق. تتراوح أعمار معظم الأشخاص الذين يعانون من ورم القواتم في الكبد بين 20 و 50 عامًا. من المرجح أن يحدث ذلك إذا كنت تواجه صعوبة في التحكم في ضغط الدم المرتفع أو إذا كان لديك أفراد من الأسرة يعانون من اضطراب وراثي واحد أو اضطراب وراثي ذي صلة.

١٤- البحث عن الإغاثة

انخفاض درجة الحرارة في غرفة النوم والمراوح لتدوير الهواء قد يجعلك أكثر راحة. استخدام أوراق سريعة الجفاف و فتل الرطوبة. تجنب الأقمشة الاصطناعية التي لا تتنفس.





١٥- مشكلة في الجملة العصبية واعتلال في الأعصاب .