7 فوائد محتملة.. ماذا تفعل البطاطا الحلوة في جسمك؟

قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى فيسبوك فوائد البطاطا.

فوائد البطاطا الحلوة:

1. غنية بالعناصر الغذائية: تحتوي على فيتامينات مهمة مثل A، C، وB6، ومعدن البوتاسيوم والمغنيسيوم.

2. تعزز صحة البشرة والعينين: بسبب غناها بفيتامين A ومضادات الأكسدة.

3. تقوي جهاز المناعة: تحتوي على فيتامين C وبيتا كاروتين، مما يعزز المناعة.

4. تدعم صحة الجهاز الهضمي: غنية بالألياف التي تساعد في تحسين الهضم ومنع الإمساك.

5. مصدر طاقة طبيعي: الكربوهيدرات الصحية تمنح الجسم طاقة تدوم لفترة طويلة.

6. تقلل من الالتهابات: تحتوي على مركبات مضادة للالتهابات، مما يساهم في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

7. تساعد على ضبط مستوى السكر في الدم: مؤشرها الجلايسيمي منخفض، ما يجعلها خيارًا صحيًا لمرضى السكر.



