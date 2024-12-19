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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

شهداء وجرحي في قصف إسرائيلي على غزة

غزة
غزة
دعاء أبوهشيمة
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استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد وأصيب ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال حي الزهور شمال مدينة رفح، جنوبا.

واستشهد أربعة مواطنين، وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة درويش في مخيم المغازي وسط القطاع.

ويشهد مخيم جباليا شمالا غارات جويّة متتالية من قبل طائرات الاحتلال الحربية.

وفي حصيلة غير نهائية، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45,097 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 107,244 آخرين، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

رفح طائرات الاحتلال قصف الاحتلال

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