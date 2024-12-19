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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

حوادث

كثافات مرروية متحركة أعلى المحاور الكبرى والميادين بالعاصمة والجيزة

كثافات مرورية متحركة
كثافات مرورية متحركة
ندى سويفى
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شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، حالة من الكثافات المرورية المتحركة وسط انتشار أمني بجميع الطرق لتأمين رحلات المواطنين ومنع حدوث تكدسات مرورية.

وظهرت كثافات بحركة المرور بأعلى محاور محافظة الجيزة وبحي الدقي وحي العجوزة، مرورًا بشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان، ونزلة الدائري اتجاه الصعيد وبمحور صفط اتجاه الجيزة والنيل السياحي، والهرم، البحر الأعظم وبالمريوطية مرورا بمنطقة فيصل وبشارع ترسا وبشوارع الجيزة.

وتباطأت حركة سير السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل، متجها إلى مناطق حلوان والملك الصالح، وبمنطقة عين شمس وسرايا القبة مرورا بكوبري القبة وحمامات القبة، وبالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفى طريقه إلى ميدان المؤسسة ومدينة الفسطاط.

كما ظهرت كثافات مرورية بأعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وشارع السودان وميدان التحرير وبمنشأة الصدر والدمرداش مرورا بغمرة وأحمد عرابي وجمال عبد الناصر وأعلى كوبرى أكتوبر وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد وبميدان لبنان وبجميع المداخل المؤدية للميادين وميدان روكسي ورمسيس وسط تواجد أمني لتأمين رحلات المواطنين ولتحقيق الانضباط، ولضبط المخالفات المرورية وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كورنيش النيل تكدسات مرورية المريوطية الكثافات المرورية شارع جامعة الدول العربية

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