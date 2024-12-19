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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حماة الوطن: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدول الثمانية إرساء لدعائم الاستقرار

المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن
المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن
محمد الشعراوي
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قال المهندس أحمد تيسير أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن إن انعقاد قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد" تأتي في توقيت مهم جدا لخلق تكتلات و كيانات اقتصادية تدعم وتساند بعضها البعض في ظل الأوضاع المتوترة في كثير من دول العالم و خاصة منطقة الشرق الأوسط والتي تستدعي تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين الدول فيما بينها و يأتي في ذلك قمة الدول الثماني النامية .

و أوضح في بيان صحفي له أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطة عمل ومنهج للمجموعة خلال الفترة القادمة في كلمته التي ألقاها اليوم في الجلسة الافتتاحية حيث ركز فيها على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية ورصد التحديات الحالية بالدول النامية و سبل الحلول لها لإرساء دعائم الاستقرار و النمو .

و أوضح  أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة سيعزز من  التجارة البينية بين الدول الأعضاء ويفتح المجال لمزيد من الشراكات والمبادرات الاقتصادية و التنموية.

و أشاد أمين اقتصادية حماة الوطن بالمبادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي في كلمته اليوم لما لها من أهمية كبيرة في إحداث حالة من الترابط القوي القائم على المصالح المشتركة بين الدول الأعضاء ومنها تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" و إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء و تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء.. لتبادل الأفكار والرؤى.. حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى ومعدلات التجارة بين دولنا واخيراً تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025  لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة لتطوير هذا القطاع المهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات الصغيرة والمتوسطة التجارة البينية الأوضاع المتوترة اتفاقية التجارة التفضيلية

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