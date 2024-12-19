البورصة تواصل الهبوط بمنتصف تعاملات اليوم

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم، الخميس، التي تُعد نهاية جلسات الأسبوع، بفعل ضغوط مبيعات المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب للشراء.

أداء المؤشرات الرئيسية:

مؤشر "إيجي إكس 30": تراجع بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 30,349 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان": انخفض بنسبة 0.56% ليصل إلى 37,388 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي": هبط بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13,341 نقطة.

أداء المؤشرات القطاعية والمتوسطة:

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان": تراجع بنسبة 1.02% ليصل إلى 8,334 نقطة.

مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان": انخفض بنسبة 0.9% ليصل إلى 11,435 نقطة.

مؤشر الشريعة الإسلامية: سجل انخفاضًا بنسبة 0.67% ليصل إلى 3,114 نقطة.

مؤشر تميز: تراجع بنسبة 1.32% ليصل إلى 8,382 نقطة.

تسيطر حالة من التباين على تداولات البورصة، مع استمرار الضغط من مبيعات المتعاملين المحليين مقابل مشتريات من المستثمرين الأجانب والعرب، ما يُبقي السوق في اتجاه هبوطي حتى الآن.