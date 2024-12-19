جمهورية أذربيجان تشكر الرئيس السيسى لدعمه قطاع غزة

وجه على ازدوف رئيس وزراء جمهورية أذربيجان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لتصديه للكوارث الإنسانية فى فلسطين التى خلفها العدوان الإسرائيلي وكذلك تخصيص جلسة خلال مؤتمر اليوم لدعم قطاع غزة.

جاء ذلك القمة الـ 11 لمنظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي بحضور الرئيس التركي والإيراني والإندونيسي والماليزي والنيجيري والباكستاني والبنجالي وتناولت سبل التصدي للتحديات الاقتصادية والسياسية العالمية المتسارعة.

وقال رئيس وزراء جمهورية أذربيجان إن الانتهاكات الإسرائيلية تتطلب اجراءات عاجله وتدابير لوقف الاعتداء على المدنيين الابرياء في غزة.

وأضاف على أذدوف رئيس وزراء أن عواقب هذه التصعيد على قطاع غزة لن تؤثر فقط عليها وحدها ولكنه يؤثر على الأمن والأمان العالميين.

وقف إطلاق النار

وطالب رئيس وزراء جمهورية أذربيجان بوقف اطلاق النار بطريقة فورية وعاجلة على وغير مشروطة أضافه إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية العاجله من أجل تخفيف الآثار الناجمة عن هذا النزاع.

وطالب بالتزام اسرائيل بقرارات الامم المتحده بشأن قطاع غزه وضرورة حل الدولتين واتباع الطرق الدبلوماسية من أجل التعايش السلمى بين الشعبين.