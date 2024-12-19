رئيس الوزراء البريطاني: حل الدولتين السبيل لوقف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الخميس، على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة فورا، لافتا إلى أن هناك نقاشات مكثفة جارية لتحقيق ذلك.

وقال رئيس الوزراء البريطاني، إنه يجب ضمان الإفراج عن الرهائن للتوصل إلى وقف لإطلاق النار ثم يجب إدخال المساعدات إلى غزة.

وأشار ستارمر إلى أن الحل الوحيد الطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو حل الدولتين.

ونوه إلى أن الوضع في الضفة الغربية يجب التعامل معه بالقانون الدولي.

وفي وقت سابق يوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة حيث وصل منها للمستشفيات 32 شهيد و 94 اصابة خلال الـ (24 ساعة الماضية).

وقالت الصحة الفلسطينية في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 440 على قطاع غزة : لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,129 شهيدا و 107,338 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.