قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
أمين الفتوى: دعاء المظلوم لا يرد والأفضل يدعو للظالم بالهداية
خبر حلو للرجال.. دراسة تكتشف أطعمة تحمي من سرطان البروستاتا وتعالج المرضى
مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي
تابعين لشركة مقاولات..القصة الكاملة لمصرع وإصابة 6 عمال عقب سقوطهم ببيارة بالمنوفية
نتنياهو يتوعد الحوثيين في اليمن .. ماذا قال؟
رئيس الوزراء البريطاني: حل الدولتين السبيل لوقف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية بالإسكندرية
حبس سائق مطروح مدعي العثور على 8 ملايين جنيه على ذمة التحقيقات
خلال لقائه ميقاتي.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه
الرئيس السيسي وأبو مازن: نرفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية
بدأت ليلة الجمعة.. دار الإفتاء تنصح بهذا الذكر لاستجابة الدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

خبر حلو للرجال.. دراسة تكتشف أطعمة تحمي من سرطان البروستاتا وتعالج المرضى

سرطان البروستاتا- صورة أرشيفية
سرطان البروستاتا- صورة أرشيفية
اسماء محمد
×

أظهرت دراسة حديثة أن تناول كميات كبيرة من الأسماك وزيت الزيتون والجوز مع الحد من تناول رقائق البطاطس والبسكويت والمايونيز يمكن أن يبطئ نمو سرطان البروستاتا المبكر.

ووفقا لما جاء فى موقع “ ديلي ميل” فإن الأبحاث الجديدة أجريت فى جامعة كاليفورنيا وتثبت أن التغييرات البسيطة في النظام الغذائي تعمل على تقليل نمو خلايا سرطان البروستاتا بين المرضى الخاضعين للمراقبة النشطة وهو أسلوب علمى يتضمن مراقبة منتظمة لمرض السرطان دون تدخل فوري.

كشفت النتائج فى هذه الأبحاث أن اتباع نظام غذائي منخفض في أوميجا 6 ولكن غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وتناول مكملات زيت السمك، أدى إلى خفض معدل نمو خلايا سرطان البروستاتا لدى الرجال الذين يعانون من المرض في مرحلة مبكرة ةحدث لهم تحسن بشكل كبير.

وقال فريق الباحثين يمكن أن يؤدي هذا الاكتشاف الجديد إلى تمديد الوقت قبل الحاجة إلى علاج أكثر قوة أوإجراء جراحة مما يعني إتاحة المزيد من الوقت للاستمتاع بالحياة والوقاية من المضاعفات.

اطعمة أوميجا 6

يختار العديد من الرجال المصابين بمرض سرطان البروستاتا منخفض الخطورة المراقبة النشطة بدلاً من العلاج الفوري، ومع ذلك في غضون خمس سنوات، يحتاج حوالي نصف هؤلاء المرضى في نهاية المطاف إلى الخضوع للعلاج إما بالجراحة أو الإشعاع ذا يعد هذا الاكتشاف الجديد بمثابة الكنز بالنسبة لهم.

أظهر التحليل أنه بعد مرور عام واحد، شهدت المجموعة التي اتبعت نظامًا غذائيًا منخفض أوميجا 6 وغنيًا بأوميجا 3 وزيت السمك انخفاضًا بنسبة 15 في المائة في مؤشر كي-67، في حين شهدت المجموعة الضابطة زيادة بنسبة 24 في المائة.

أوميجا 3

وقال الدكتور ويليام أرونسون، أستاذ أمراض المسالك البولية في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس والمؤلف الأول للدراسة: "هذه خطوة مهمة نحو فهم كيفية تأثير النظام الغذائي على نتائج سرطان البروستات".

يهتم العديد من الرجال بتغييرات نمط حياتهم، بما في ذلك النظام الغذائي، للمساعدة في إدارة السرطان ومنع تطور المرض.

وأضاف: "تشير نتائجنا إلى أن شيئاً بسيطاً مثل تعديل نظامك الغذائي قد يؤدي إلى إبطاء نمو السرطان وإطالة الوقت قبل الحاجة إلى تدخلات أكثر قوة."

ورغم أن النتائج واعدة، إلا أن الباحثين لم يجدوا أي اختلافات في علامات نمو السرطان الأخرى التي تستخدم عادة لتتبع تقدم سرطان البروستاتا ونشرت النتائج في مجلة علم الأورام السريرية.

دراسة سرطان البروستاتا الوقاية من سرطان البروستاتا الحماية من سرطان البروستاتا أطعمة تحمى من سرطان البروستاتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 في 7 محافظات | تفاصيل

منة فضالي

هتتجوز اجنبي .. شاهد اجرأ اطلالات منة فضالي

كهربا

«شوبير» يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن كهربا

الدكتور مصطفى مدبولي

3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء اليوم .. تفاصيل

نسرين طافش

بالهوت شورت.. نسرين طافش بإطلالة جريئة مع شجرة الكريسماس |شاهد

الفنانة هالة صدقي

قرار عاجل من النيابة في اتهام الفنانة هالة صدقي بالنصب

ذهب

توقعات سعر الذهب في 2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة

جروس

7 غيابات في صفوف الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في الاختبار الأول لـ جروس

ترشيحاتنا

المطرب محمد سعيد

بعد تحقيق آخر أغانيه 200 مليون مشاهدة.. محمد سعيد يعود بألبوم جديد

متحف فلسطين

أيرلندا تستبدل سفارة إسرائيل بمتحف فلسطين

فيلم سماهر موصلي

سماهر موصلي تقدم فيلمها "روج" بـ أيام قرطاج السينمائية

بالصور

هتقبض منه عائد شهري مرتفع.. زحام شديد أمام مكاتب البريد للفوز بأقوى حساب توفير

زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لوحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

بعد إصابة مدحت شلبي به.. أطعمة تعالج ارتجاع المريء نهائيا

أطعمة تعالج ارتجاع المريء
أطعمة تعالج ارتجاع المريء
أطعمة تعالج ارتجاع المريء

كل ما تريد معرفته عن الحلقة الأخيرة من "Arabs Got Talent"

"Arabs Got Talent"
"Arabs Got Talent"
"Arabs Got Talent"

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد