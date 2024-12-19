قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
أمين الفتوى: دعاء المظلوم لا يرد والأفضل يدعو للظالم بالهداية
خبر حلو للرجال.. دراسة تكتشف أطعمة تحمي من سرطان البروستاتا وتعالج المرضى
مصر تحافظ على الصدارة الإفريقية في سرعة الإنترنت الأرضي
تابعين لشركة مقاولات..القصة الكاملة لمصرع وإصابة 6 عمال عقب سقوطهم ببيارة بالمنوفية
نتنياهو يتوعد الحوثيين في اليمن .. ماذا قال؟
رئيس الوزراء البريطاني: حل الدولتين السبيل لوقف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني
رفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية بالإسكندرية
حبس سائق مطروح مدعي العثور على 8 ملايين جنيه على ذمة التحقيقات
خلال لقائه ميقاتي.. الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاستقرار لبنان ووحدة أراضيه
الرئيس السيسي وأبو مازن: نرفض أي محاولات للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية
بدأت ليلة الجمعة.. دار الإفتاء تنصح بهذا الذكر لاستجابة الدعاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في ولاية كاليفورنيا

انفلوانزا الطيور
انفلوانزا الطيور
قسم الخارجي
×

أعلن مسؤولون صحيون عن أول حالة إصابة بشرية خطيرة معروفة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة في ولاية لويزيانا.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن مريض لويزيانا كبير السن ويعاني من مشاكل صحية أساسية، وكان يتعامل مع طيور مريضة ونافقة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

تم الإعلان عن حالة الإصابة الشديدة بإنفلونزا الطيور في لويزيانا في نفس اليوم الذي أعلن فيه حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ حيث ينتشر الفيروس بين الأبقار الحلوب هناك.

تم نقل شخص في لويزيانا إلى المستشفى في حالة حرجة يعاني من أعراض تنفسية حادة ناجمة عن عدوى إنفلونزا الطيور. 

كان الشخص، الذي يزيد عمره عن 65 عامًا ويعاني من مشاكل طبية أساسية، على اتصال بطيور مريضة ونافقة في قطيع في الفناء الخلفي.

وهي أول حالة إصابة بشرية في الولايات المتحدة مرتبطة بالتعرض للطيور، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يأتي مرض لويزيانا بعد أسابيع من إعلان المسؤولين الكنديين عن نقل مراهق في منطقة كولومبيا البريطانية إلى المستشفى بسبب حالة شديدة من إنفلونزا الطيور. 

وفي الحالتين، كانت الأمراض ناجمة عن سلالة من الفيروس وجدت في الطيور البرية، وليس في الماشية، حسبما قال المسؤولون.

في مكالمة مع الصحفيين، رفض مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحالة الجديدة في الولايات المتحدة والحالة في كندا لهما أي أوجه تشابه أو اختلاف.

في كاليفورنيا، أعلن الحاكم جافين نيوسوم حالة الطوارئ بعد اكتشاف حالات من الفيروس في الأبقار الحلوب في مزارع جنوب كاليفورنيا، ومن بين 865 قطيعًا تم اكتشاف إنفلونزا الطيور فيها، يوجد ما يقرب من 650 منها في كاليفورنيا. 

ولاية كاليفورنيا إصابة بشرية انفلوانزا الطيور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025

جدول امتحانات الصف الثالث الابتدائي 2024 - 2025 في 7 محافظات | تفاصيل

منة فضالي

هتتجوز اجنبي .. شاهد اجرأ اطلالات منة فضالي

كهربا

«شوبير» يكشف حقيقة استغناء الأهلي عن كهربا

الدكتور مصطفى مدبولي

3 قرارات جديدة لـ رئيس الوزراء اليوم .. تفاصيل

نسرين طافش

بالهوت شورت.. نسرين طافش بإطلالة جريئة مع شجرة الكريسماس |شاهد

الفنانة هالة صدقي

قرار عاجل من النيابة في اتهام الفنانة هالة صدقي بالنصب

ذهب

توقعات سعر الذهب في 2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة

الاهلي

قرار مفاجئ من الأهلي.. ترشيح لاعب شهير معتزل مديرا للكرة

ترشيحاتنا

وزير الطيران

وزير الطيران يبحث مع وفد صيني إمكانية التعاون في تطوير البنية التحتية للمطارات

نقابة الصحفيين

السبت.. الفنان جمال سليمان ضيفا بنقابة الصحفيين للتحدث عن الفن والعروبة وسوريا

الكاتب الصحفي عمر طاهر

"صدى البلد" ينعى والد الكاتب الصحفي عمر طاهر

بالصور

هتقبض منه عائد شهري مرتفع.. زحام شديد أمام مكاتب البريد للفوز بأقوى حساب توفير

زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد
زحام مكاتب البريد

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي لوحدة أمراض الجهاز الهضمي والكبد بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

بعد إصابة مدحت شلبي به.. أطعمة تعالج ارتجاع المريء نهائيا

أطعمة تعالج ارتجاع المريء
أطعمة تعالج ارتجاع المريء
أطعمة تعالج ارتجاع المريء

كل ما تريد معرفته عن الحلقة الأخيرة من "Arabs Got Talent"

"Arabs Got Talent"
"Arabs Got Talent"
"Arabs Got Talent"

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

نهال علام

نهال علام تكتب: زوجات النبي (1)

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مباراة مينيرفا ونبتيون

المزيد