تفاصيل اكتشاف أول حالة إصابة بشرية بإنفلونزا الطيور في ولاية كاليفورنيا

أعلن مسؤولون صحيون عن أول حالة إصابة بشرية خطيرة معروفة بإنفلونزا الطيور في الولايات المتحدة في ولاية لويزيانا.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن مريض لويزيانا كبير السن ويعاني من مشاكل صحية أساسية، وكان يتعامل مع طيور مريضة ونافقة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

تم الإعلان عن حالة الإصابة الشديدة بإنفلونزا الطيور في لويزيانا في نفس اليوم الذي أعلن فيه حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ حيث ينتشر الفيروس بين الأبقار الحلوب هناك.

تم نقل شخص في لويزيانا إلى المستشفى في حالة حرجة يعاني من أعراض تنفسية حادة ناجمة عن عدوى إنفلونزا الطيور.

كان الشخص، الذي يزيد عمره عن 65 عامًا ويعاني من مشاكل طبية أساسية، على اتصال بطيور مريضة ونافقة في قطيع في الفناء الخلفي.

وهي أول حالة إصابة بشرية في الولايات المتحدة مرتبطة بالتعرض للطيور، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يأتي مرض لويزيانا بعد أسابيع من إعلان المسؤولين الكنديين عن نقل مراهق في منطقة كولومبيا البريطانية إلى المستشفى بسبب حالة شديدة من إنفلونزا الطيور.

وفي الحالتين، كانت الأمراض ناجمة عن سلالة من الفيروس وجدت في الطيور البرية، وليس في الماشية، حسبما قال المسؤولون.

في مكالمة مع الصحفيين، رفض مسؤولو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت الحالة الجديدة في الولايات المتحدة والحالة في كندا لهما أي أوجه تشابه أو اختلاف.

في كاليفورنيا، أعلن الحاكم جافين نيوسوم حالة الطوارئ بعد اكتشاف حالات من الفيروس في الأبقار الحلوب في مزارع جنوب كاليفورنيا، ومن بين 865 قطيعًا تم اكتشاف إنفلونزا الطيور فيها، يوجد ما يقرب من 650 منها في كاليفورنيا.