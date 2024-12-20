قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تقود المسؤولية.. إشادة دولية بالدور البارز في القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني
حدث ليلا | مديريات التعليم تعلن جدول امتحانات “ثالثة إعدادي”.. تاج الدين: لا إصابات بفيروسات غريبة.. وهجوم إسرائيلي جديد على اليمن
إحباط محاولة هجوم على القنصلية الإسرائيلية في نيويورك
الدولار رسميا الآن| آخر تحديث اليوم بعد تصريحات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف
محافظ دمياط: تنفيذ 1105 مشروعات بتكلفة 38 مليار جنيه خلال 2024
كيف تهب ثواب قراءة القرآن لأكثر من متوفى
سعر الدولار اليوم 20-12-2024
أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد بعد التحديث الأخير
كريم رمزي يكشف آخر تطورات ملف زيزو في الزمالك
جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2024 - 2025 في 10 محافظات
اعرف هتزيد كام؟.. صرف زيادة المعاشات يناير 2025 رسمياً لهذه الفئات
إسرائيل تستعد لشن هجوم جديد على الحوثيين في اليمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

برلمان

8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل

قانون المسؤولية الطبية
قانون المسؤولية الطبية
عبد الرحمن سرحان
×

حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات  “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:

1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.

2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.

3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.

4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.

5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.

6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.

7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.

8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.

ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.

وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:

حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.

توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

المريض قانون المسؤولية الطبية مشروع قانون المسؤولية الطبية الشكاوى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

إلغاء الصف السادس الابتدائي من العام القادم | هل قررت التعليم ذلك؟

ضحايا بيارة المنوفية

ننشر صور ضحايا بيارة المنوفية .. الأهالي ينتظرون الجثامين أمام المستشفي ..صور

أعراض متحور كورونا الجديد

أعراض متحور كورونا الجديد XEC .. علامات مميزة

المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات

باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات

52 دولة مسموح دخولها بالباسبور المصري فقط

بدون تأشيرة .. 52 دولة تتيح السفر إليها بـ الباسبور المصري وبس

الدعم النقدي

التموين تحدد شرطًا أساسيًّا قبل التحول إلى الدعم النقدي.. ما هو؟

ضحايا بيارة المنوفية

رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية

طقس الجمعة

تحذير من الأرصاد: صقيع وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر

أخبار الأقصر| رائد الساحة الجيلانية يتنبأ بيوم وفاته.. الاطمئنان على جودة الدقيق والمحافظ يناقش موقف تقنين الأراضي

هطول أمطار بالاسكندرية

أخبار الإسكندرية.. أمطار غزيرة متواصلة وبحث مشروع الدراجات الكهربائية

ضحايا بيارة المنوفية

رحلة كفاح 4 شباب.. جاءوا من الغربية بحثا عن لقمة العيش وانتهت حياتهم في بيارة صرف بالمنوفية

بالصور

في عيد ميلاده.. لماذا يلقب محمد فؤاد بـ ابن البلد؟

محمد فؤاد
محمد فؤاد
محمد فؤاد

شكلها تغير.. هنادي مهنا بإطلالة أنيقة في أخر ظهور

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

شوربة خارقة لحرق الدهون وعلاج نزلات البرد

شوربة
شوربة
شوربة

أبرزهم هيفاء وهبي ونور الغندور.. أغلى فساتين الفنانات هذا الأسبوع

اسعار فساتين الفنانات
اسعار فساتين الفنانات
اسعار فساتين الفنانات

فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

هدفي جمع التبرعات ومفيش شوال ولا 8 مليون.. اعترافات سائق مطروح مدعي الأمانة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير عاجل من الأرصاد .. منخفض جوي يهدد المحافظات بأمطار وسيول

ام سجدة

عملت فيلر في مركز مشهور.. أم سجدة وشها باظ وشفايفها ورمت

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

تحذير من الجمعة القادمة.. ماذا قالت الأرصاد عن حالة الطقس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: قناة الزمن الجميل

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم "رجل الابتسامة" مأساة خلف القناع

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

هل تستطيع اللغة العربية مواكبة ثورة الذكاء الاصطناعي؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: مصر والتحديات الإقليمية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن إدارة ردود الأفعال.. بين الحق والسمو الإنساني

المزيد