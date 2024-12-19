مصرع شخص في حادث تصادم عربة كارو وسيارة ملاكى بقنا

لقى شخص مصرعه إثر تصادم سيارة ملاكى مع عربة كارو بمركز نقادة جنوب قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا ، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد مصرع شخص في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى وعربة كارو بنطاق مركز نقادة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل الجثة إلى المشرحة، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق مرة أخرى بعد رفع آثار الحادث.

دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة إلى موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نقادة المركزى، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.