تنفيذ حكم القتل تعزيرا بحق 4 اردنيين في السعودية

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم الإعدام "تعزيرًا" بحق أربعة أردنيين في منطقة الجوف، وذلك بعد إدانتهم بتهريب أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة.

وقالت الوزارة في بيان لها نُشر عبر وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الجناة هم: محمود عبدالله هجيج، وناجح مشحن بخيت، وسليمان عيد سليمان، وعطالله علي دغيمان سالم، وقد تم ضبطهم من قبل الجهات الأمنية بعد تهريبهم كميات من المواد المخدرة.

ونوه البيان إلى أن التحقيقات أثبتت تورطهم في الجريمة، وبناءً على ذلك تم إحالتهم إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بثبوت التهم المنسوبة إليهم وتنفيذ القتل تعزيرًا.

كما لفتت الوزارة الي أن الحكم أصبح نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، حيث صدر أمر ملكي بتنفيذ ما تقرر شرعًا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية في ختام بيانها أن حكم الإعدام تم تنفيذه في منطقة الجوف، مشددة على استمرار جهودها لمكافحة الجرائم المرتبطة بالمخدرات لحماية المجتمع وضمان أمنه وسلامته.