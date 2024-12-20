رفع كفاءة المهندسين السودانيين استعدادا لإعمار بلادهم

نظمت نقابة المهندسين المصرية احتفالية لتوزيع شهادات التخرج للمهندسين السودانيين الذين شاركوا في برامج تدريبية مقدمة من النقابة، وذلك تحت رعاية المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والدكتور المهندس هشام سعودي- وكيل النقابة ورئيس لجنة التدريب.

جاء ذلك ضمن مشروع الاتحاد العام للمهندسين السودانيين لتأهيل ورفع قدرات المهندسين السودانيين للمساهمة في إعمار السودان.

أُقيم الحفل بمقر النقابة العامة بمشاركة أعضاء لجنة التدريب؛ الدكتور المهندس وليد خضراوي، والدكتور المهندس إيهاب حنفي، والمهندس طارق الديناري، وبحضور أعضاء الاتحاد السوداني، برئاسة المهندس المنذر أبو المعالي- نائب رئيس الاتحاد العام للمهندسين السودانيين ورئيس الاتحاد المهني للمهندسين بولاية الخرطوم، والذي قدَّم الشكر للمهندس طارق النبراوي والدكتور هشام سعودي ولجنة وإدارة التدريب على كل ما قدموه من دعم للمهندسين السودانيين.

تضمن الحفل توزيع الشهادات على خريجي أربعة برامج تدريبية، منها دورتا إدارة مشروعات احترافية ودبلومة BIM لمهندسي الشعبة المدنية، ودبلومة ميكانيكا، مع إتاحة الفرصة للمشاركة الافتراضية للمهندسين داخل السودان وخارجه.

وتهدف البرامج التدريبية التي تنظمها النقابة إلى تزويد المهندسين السودانيين بالمعرفة والمهارات اللازمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، بما يمكنهم من المساهمة الفعالة في إعادة إعمار السودان، بدءًا من تقييم الأضرار وإعادة البناء بعد الكوارث والأزمات.

ويمثل التعاون بين نقابة المهندسين المصرية والاتحاد العام للمهندسين السودانيين نموذجًا رائدًا للتعاون المهني والتنموي بين مصر والسودان، في إطار تحقيق الأهداف المشتركة في البناء والتنمية.