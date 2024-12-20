أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر| اعرف عيار 21 بكام

تعد أسعار الذهب ذات أهمية على مدار تعاملاتها اليومية حيث يسعي الكثير من المواطنين إلي تحديد الوقت الأنسب للشراء ووصل الجرام عيار 18 حاجز ال 3200 ليسجل سعر الجرام 3192 جنيه.

و يسعي الكثير من المواطنين إلي معرفة أسعار الذهب على مدار تعاملاتها اليومية خاصة المقبلين على الزواج لشراء الشبكة كما أن البعض الأخر يتجه لشراء الذهب من أجل الاستثمار.

ويعتبر الذهب ملاذ آمن للكثيرون فى ظل اضطراب الأسواق كما أن المعدن الأصفر مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم الجمعة

وتسجل أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية حالة تراجع طفيف على جميع مستوي الأعيرة الذهبية حيث سجل عيارة 21 حوالى 3725 بعد أن وصل الفترة الماضية إلى 3800 جنيها.

- يسجل جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة بسعر 4257 جنيه، وهو العيار الأعلى سعرا فى الأسواق.

- فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم 3725 جنيهًا، وهو العيار الأكثر شهرة فى الأسواق.

- فيما استقر سعر الذهب عيار 18 اليوم الجمعة عن 3192 جنيه للجرام.

- فيما سجل سعر الجنيه الذهب 29800 جنيهًا.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا

وعلى المستوي العالمي يتجه الذهب من تسجيل تراجع أسبوعي اليوم الجمعة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة خلال 2025، في حين تحول تركيز السوق إلى بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم. كما تتجه العقود الفورية للفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ أواخر 2023.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2596.89 دولار للأونصة. وخسر المعدن النفيس نحو اثنين بالمئة على مدار الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2611.30 دولار للأونصة..

ويترقب المستثمرون حاليا بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأميركي، للحصول على المزيد من الأدلة حول التوقعات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وقلص البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما دفع إشارة البنك عن التباطؤ المتوقع في خفض أسعار الفائدة الذهب إلى أدنى مستوى له منذ 18 نوفمبر.

وأظهرت بيانات أمس الخميس نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث، في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة، مما عزز التوقعات بأن البنك المركزي سيتبع نهجا حذرا في تخفيف السياسة النقدية في العام المقبل.

ويقلل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تتجه الفضة لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر 2023. ونزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة مسجلة 28.92 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 920.80 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 906.47 دولار للأوقية.