اكتشاف أرضية مصنوعة من عظام الحيوانات في مبني قديم بـ هولندا

شهدت منطقة اختردام وسط ألكمار في هولندا اكتشاف أرضية مصنوعة من عظام الحيوانات، وذلك أثناء أعمال ترميم أحد المبانى من خلال الكشف عن طبقة من البلاط.

ووفق علماء الأثار ، فإن العظام كلها من مشط اليد و القدم التي تنتمي للماشية، والتي تم قطعها بعناية إلى نفس الارتفاع تمامًا ووضعها في نمط مع توجيه الجزء العلوي أو السفلي المنشور من العظم إلى الأعلى.

وأشار علماء الآثار الى أن الأرضية المبلطة وأنماط العظام تعود إلى القرن الخامس عشر، حيث تم بناء المبنى الحالي في عام 1609.

وبدورها ، قالت عالمة الآثار نانسي دي جونج، “لقد تآكلت بلاطات الأرضية بسبب الاستخدام المكثف، ومن الممكن أن تكون العظام قد وضعت هناك إما لأسباب عملية أو رمزية، ربما كانت تتناسب بشكل جيد مع الحرفة التي تمارس في هذه المساحة، أو ربما كانت طريقة غير مكلفة لإكمال الأرضية”.

وشدد علماء الآثار على ندرة استخدام عظام الحيوانات في الأرضيات، حيث تم العثور على الأمثلة المماثلة الوحيدة في هورن، وإنكهاوزن، وإيدام، وفي مثال هورن، تم وضع العظام بنفس الطريقة تمامًا كما هو الحال في اكتشاف ألكمار، حيث تم استخدامها أيضًا مع أرضية من البلاط.