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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

شباب بلوزداد يخوض مرانه الأول على ملعب الأهلي مدينة نصر | صور

شباب بلوزداد الجزائري
شباب بلوزداد الجزائري
محمد بدران
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خاض فريق شباب بلوزداد اليوم الجمعة مرانه الأول في القاهرة ملعب تدريب النادي الأهلي في مقر مدينة نصر استعداد لمواجهة المارد الأحمر في الجلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق شباب بلوزداد قد وصلت مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للمباراة المرتقبة مع النادي الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

دوري ابطال افريقيا مران الفريق فريق شباب بلوزداد مباراة الاهلي ملعب الاهلي بمدينة نصر

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