شباب بلوزداد يخوض مرانه الأول على ملعب الأهلي مدينة نصر | صور

خاض فريق شباب بلوزداد اليوم الجمعة مرانه الأول في القاهرة ملعب تدريب النادي الأهلي في مقر مدينة نصر استعداد لمواجهة المارد الأحمر في الجلة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة فريق شباب بلوزداد قد وصلت مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي؛ استعدادا للمباراة المرتقبة مع النادي الأهلي والمقرر لها الأحد المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره شباب بلوزداد السادسة مساء يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.