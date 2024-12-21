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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 21-12-2024

الدولار
الدولار
محمد صبيح
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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 20-12-2024 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري بختام تعاملات الأسبوع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 50.890 جنيه

بيع: 50.980 جنيه

في مصرف أبوظبي الإسلامي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.890 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.980 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

شراء: 50.880 جنيه

بيع: 50.980 جنيه

وفي بنك قناة السويس، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.880 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.980 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي:

شراء: 50.880 جنيه

بيع: 50.980 جنيه

في البنك المصري الخليجي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.880 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.980 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في كريدي أجريكول

شراء: 50.870 جنيه

بيع: 50.970 جنيه

في كريدي أجريكول، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.870 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.970 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية:

شراء: 50.870 جنيه

بيع: 50.970 جنيه

في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.870 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.970 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك العقاري المصري العربي

شراء: 50.860 جنيه

بيع: 50.960 جنيه

في البنك العقاري المصري العربي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 50.860 جنيه

بيع: 50.960 جنيه

في البنك التجاري الدولي (CIB)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي

شراء: 50.860 جنيه

بيع: 50.960 جنيه

في المصرف العربي الدولي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

شراء: 50.860 جنيه

بيع: 50.960 جنيه

في بنك التعمير والإسكان، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

شراء: 50.860 جنيه

بيع: 50.960 جنيه

في بنك الإسكندرية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.860 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.960 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

شراء: 50.852 جنيه

بيع: 50.988 جنيه

في البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.852 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.988 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

شراء: 50.850 جنيه

بيع: 50.950 جنيه

في البنك الأهلي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك التنمية الصناعية

شراء: 50.850 جنيه

بيع: 50.950 جنيه

في بنك التنمية الصناعية، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

شراء: 50.850 جنيه

بيع: 50.950 جنيه

في المصرف المتحد، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك البركة

شراء: 50.850 جنيه

بيع: 50.950 جنيه

في بنك البركة، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني (NBK)

شراء: 50.850 جنيه

بيع: 50.950 جنيه

في بنك الكويت الوطني (NBK)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.850 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.950 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شراء: 50.830 جنيه

بيع: 50.930 جنيه

في بنك مصر، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.830 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.930 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ميد بنك

شراء: 50.830 جنيه

بيع: 50.930 جنيه

في ميد بنك، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.830 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.930 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في اتش اس بي سي (HSBC)

شراء: 50.190 جنيه

بيع: 50.290 جنيه

في اتش اس بي سي (HSBC)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 50.190 جنيه، بينما سجل سعر البيع 50.290 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

شراء: 49.800 جنيه

بيع: 49.838 جنيه

في البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.800 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.838 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك QNB الأهلي

شراء: 49.780 جنيه

بيع: 49.880 جنيه

في بنك QNB الأهلي، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 49.780 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.880 جنيه.

تشير هذه الأسعار إلى الفروقات الطفيفة بين عمليات الشراء والبيع في مختلف البنوك. تعكس هذه التغيرات تأثيرات السوق العالمية والمحلية على أسعار الصرف اليومية. من المهم متابعة هذه التغيرات لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.

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