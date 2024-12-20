حنين وذكي .. رانيا يوسف تكشف صفات الرجل المثالي

حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على بودكاست «ع الرايق» لـ خالد عليش وميريهان عمرو، وأدلت بعدد من التصريحات حول حياتها الفنية والشخصية.

الفنانة رانيا يوسف

رانيا يوسف تكشف صفات الراجل المناسب

وخلال اللقاء قالت رانيا يوسف، إنها تحب في الرجل أن يكون ذكي وحنون في نفس الوقت، مشيرة إلى أن الرجل يجب أن يكون صديقًا وأبًا وأخًا وكل شيء في حياة المرأة.

وعن تجاربها السابقة مع الرجال، وصفت رانيا يوسف، علاقاتها بـ «الهباب»، وأن البداية تكون رائعة ثم تتحول بعد فترة، لافتة إلى أن الطلاق يحدث في المجتمعات الشرقية بسبب عدم معرفة الأزواج ببعضهم قبل الزواج.

رانيا يوسف

مسرحية رانيا يوسف

من جهة أخرى، عرضت الفنانة دينا الشربيني والفنانة رانيا يوسف مسرحيتهما الجديدة “ حاوريني يا كيكي ”، بموسم الرياض ، فى الفترة ما بين 4 الى 8 ديسمبر الجاري .

مسرحية حاوريني يا كيكي تدور أحداثها في إطار كوميدي يتنافس ثلاثة أصدقاء كل عام على الفوز بقلب فتاة جديدة، مستخدمين أساليبهم الخاصة: الرومانسية، المال، والشهامة. لكن هذه المرة تتعقد الأمور بتدخل صاحبة الفندق التي تزيد من حدة المنافسة وتشعل الرهان، بينما تقع الفتاة في حيرة، حيث تبادلهم جميعًا نفس المشاعر.

مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادي، والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

الفنانة رانيا يوسف

أعمال رانيا يوسف

وانضمت النجمة رانيا يوسف إلى مسلسل نص الشعب اسمه محمد والذي يلعب بطولته النجم عصام عمر لتصبح رانيا أولى المنضمات لبطولة هذا العمل الذي يكتبه السيناريست محمد رجاء ويخرجه عبد العزيز النجار ومن المنتظر البدء في تصويره خلال أيام بعد استكمال باقي ابطال العمل تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني الجاري.