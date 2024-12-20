قرار عاجل من النيابة لضبط بلطجية تعدوا على شخص في 6 أكتوبر

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة تعدي مجموعة من الأشخاص على أخر في مدينة 6 أكتوبر.

حاول مجهولون قتل سائق توك توك بعدما اعتدوا عليه بأسلحة بيضاء بمدينة ٦ أكتوبر.

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بالحي الأول.

انتقلت أقرب دورية أمنية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة سائق توك توك 22 عاما بجروح متفرقة بالجسم إثر تعرضه لاعتداء من آخرين.

تم نقله إلى المستشفى للعلاج ويكثف رجال الشرطة جهودهم لضبط الطرف الثاني وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.