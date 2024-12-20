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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

شركة العاصمة الإدارية: 11 مليار جنيه إجمالى ضرائب هذا العام تم سدادها للدولة

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
أسامة علي
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قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الموازنة العامة الخاصة بالشركة منشورة على موقع وزارة المالية.

وقال عباس في مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، إن العاصمة الإدارية كانت فكرة منذ البداية، وهي مشروع أساسي أطلقته الدولة بعد مناقشتها مع الرئيس السيسي، حيث تمتلك وتدير الشركة هذا المشروع العملاق الذي أصبح اليوم أحد أكبر المشاريع في مصر.

حجم الضرائب


وأضاف المهندس خالد عباس أن حجم الضرائب التي تم سدادها هذا العام من العاصمة الإدارية بلغ نحو 11 مليار جنيه في البداية، والعام السابق تم سداد نحو 8 مليارات جنيه للضرائب، بينما بلغت قيمة الضرائب التي تم سدادها للدولة على مدار 5 سنوات أكثر من 20 مليار جنيه.

وتابع عباس قائلًا: ' شركة العاصمة تملك أصولا على الأرض تتعدى 300 مليار جنيه، وهي منطقة كانت غير مأهولة منذ خمس أو ست سنوات، وكان يعتقد الكثيرون أنها غير قابلة للتطوير، أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأراضي تُباع بأسعار تتجاوز 60 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج.'

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