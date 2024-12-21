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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي | تفاصيل وصور

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي
جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي
ياسمين بدوي
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يبحث جميع طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم عن آخر أخبار جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي

من جانبها ، أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات ، عن جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي على صفحاتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد صور جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي المعلنة حتى الآن في المحافظات .

جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بدء جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل رسمي ونهائي ، بدء جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي من يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه موعد انتهاء جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي سيكون يوم ١٦/ ١/ ٢٠٢٥

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن موعد جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي السابق توضيحه ، سوف يتم تطبيقه في جميع المدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وذلك تنفيذا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

 جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن  جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي في جميع المحافظات ، سوف يراعي عدم عقد أية امتحان من امتحانات الترم الأول 2025 أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (٦،٧،٨،١٩) من شهر يناير ٢٠٢٥ تنفيذا لتعليمات وقرارات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي .. تفاصيل درجات أعمال السنة

في إطار الحديث عن امتحانات الترم الأول 2025 الصف الاول الثانوي ، لفتت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن درجات أعمال السنة تطبق كالتالي :

  • 30 % على امتحان الفصل الدراسي الواحد
  • 15 % على الامتحان الشهري الأول
  • 15 % على الامتحات الشهري الثاني
  • 10 % على السلوك والمواظبة
  • 15 % على كشكول الحصة والواجب
  • 15 % على التقييم الأسبوعي
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