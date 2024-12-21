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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بعد عودة جروس.. نجم الزمالك في خطر| ماذا يحدث؟

جروس
جروس
أحمد عفيفي
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يواصل السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لنادي الزمالك رؤية لاعبي الفريق واعادة تشكيلهم مرة أخرى، وذلك لضم صفقات جديدة خلال شهر يناير المقبل.

مدرب الزمالك لا يرغب في هذا اللاعب

أكد الإعلامي الرياضى اسلام صادق أن السويسري كريستيان جروس المدير الفنى غير مقتنع باللاعب زياد كمال لاعب نادى الزمالك.

واضاف صادق، أن مدرب الزمالك عندما شاهد زياد كمال فى التدريبات، أبدى عدم قناعة به، ولا سيما أنه سوف يعطية فرصة فى الفترة القادمة، للحكم عليه بصورة جيدة.

مباراة الزمالك

يواصل فريق الزمالك الاستعدادات لمباراة طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر مسابقة الدورى العام، والمقرر لها يوم الثلاثاء القادم.

صفقات الزمالك الجديدة

تجديد عقد نجم الفريق أحمد سيد زيزو من أبرز الصفقات التي يسعى الزمالك لحسمها خلال الأيام القليلة المقبلة لضمان استمراره مع الفريق في المواسم القادمة.

إلى جانب تجديد عقد زيزو، تعمل إدارة الزمالك أيضًا على تدعيم باقي المراكز في الفريق عبر مجموعة من الصفقات المنتظرة في فترة الانتقالات الشتوية.

وبناءً على التوصيات الفنية من المدير الفني، تهدف الإدارة إلى ضم لاعبين في مركز الهجوم والمُتوسط الدفاعي، لتحسين أداء الفريق وزيادة قدرته على المنافسة في البطولات.

هل يعود نجم الزمالك السابق؟

قال الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، إن كريستيان جروس مدرب الزمالك، يرحب بعودة طارق حامد لاعب الفارس الأبيض السابق.

وأضاف عبدالجواد خلال تصريحات فضائية عبر برنامج "ملعب أون": "جروس، مرحب بعودة طارق حامد لصفوف الزمالك".

وواصل: "جروس منتظر التقرير الذي سيتم إعداده من قبل فريقه، وسيتم من خلاله الإطلاع على الحالة الفنية لطارق حامد، وسيتم دراسة الأمر، ومن ثم سيعطي إدارة الزمالك الضوء الأخضر، من أجل التحرك بشكل رسمي لضم طارق حامد".

وتابع: "جروس يرى أن حامد من اللاعبين المميزين، وكان من الدعائم الأساسية خلال ولاية المدرب الأولى مع الفارس الأبيض".

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