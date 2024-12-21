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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار البلد

أول أيام الشتاء.. مفاجأة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي
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يبدأ فصل الشتاء  هذا العام اليوم السبت 21 ديسمبر، والذى كما يتوقعها خبراء المناخ يتخلله موجات صقيع قاسية لم يحدث منذ سنوات .

موجات برد قاسية

فى البداية ، يقول الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن شتاء هذا العام كما تتوقع نماذج التوقعات أنه بارد ممتد قد يتخلله موجات برد قارس وموجات صقيع في أواخر ديسمبر وطوال يناير

 

وأضاف فهيم خلال تصريحات له  أن هناك فرص كبيرة لـ سقوط الأمطار على مختلف أنحاء الجمهورية سواء الأمطار الخفيفة أو الغزيرة وقد تتشكل سيول في مناطق الظهير الصحراوي للوادي والدلتا وسيناء والساحل الشمالي.
 

وأضاف" رئيس مركز معلومات تغير المناخ " أن عدد ساعات البرودة حتى الآن ٣ أضعاف نفس الفترة من العام الماضي ( تم استيفاء من ٧٠ إلى ٨٠ ساعة في بعض المناطق ).



بداية فصل الشتاء 

كما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقع أن تشهدها البلاد في الساعات القادمة، ليسود طقس شديد البرودةعلى أغلب الأنحاء، تزامناً مع بداية فصل الشتاء الذي يبدأ اليوم أول أيامه، فلكيًا في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ويستمر حوالي 89 يوماً.
 

حالة الطقس اليوم السبت

وأعلنت الأرصاد الجوية، في بيان، أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.
 

وحذرت الأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



حالة البحر 

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد الجوية فصل الشتاء الشتاء طقس صقيع موجات صقيع

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