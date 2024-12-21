11 قتيلاً و80 مصاباً.. بيان عاجل من السعودية بشأن حادث الدهس في ألمانيا

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، حادث الدهس الذي شهدته مدينة ماجديبورج بوسط ألمانيا، والذي أسفر عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وقالت المملكة في بيان لها نقلته وكالة أنباء السعودية "واس": " تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماجديبورج في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".

وأضافت: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبّر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".

وأعلنت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار سقوط 11 قتيلاً على الأقل ونحو 80 مصاباً، بعد أن صدمت السيارة الحشد "لمسافة لا تقل عن 400 متر".

وقالالمستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان على منصة "إكس"، إن حادثة الدهس في سوق الميلاد "تثير أسوأ المخاوف".

وأضاف شولتس: "أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نقف إلى جانبكم وإلى جانب شعب ماجديبورج . أتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المتفانين في هذه الساعات العصيبة".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن الشرطة، بأن هناك اشتباهاً في وجود عبوة ناسفة بالسيارة. وقال متحدث باسم حكومة ماجديبورج ، إن حادث السيارة "ربما كان هجومًا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى في ألمانيا، نقلاً عن مسؤول بالحكومة المحلية، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في ماجديبورج.

وقالت الشرطة، على منصة "إكس"، إنها تُجري "حالياً" عمليات "واسعة النطاق" في السوق، وإن "السوق مغلقة".

كما قالت إن حالات بعض الجرحى "حرجة"، وفق وسائل إعلام محلية.