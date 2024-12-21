بعد حادث دهس الكريسماس.. إيلون ماسك يطالب مستشار ألمانيا بالاستقالة

طالب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، المستشار الألماني أولاف شولتس بالاستقالة، بعد عملية دهس وقعت شرق ألمانيا الجمعة.

وكتب ماسك على "إكس" تعليقا على الحادثة: "يجب على شولتس أن يستقيل على الفور. إنه أحمق غير كفؤ".

وأعلنت صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار سقوط 11 قتيلاً على الأقل ونحو 80 مصاباً، بعد أن صدمت السيارة الحشد "لمسافة لا تقل عن 400 متر".

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان على منصة "إكس"، إن حادثة الدهس في سوق الميلاد "تثير أسوأ المخاوف".

وأضاف شولتس: "أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم. نحن نقف إلى جانبكم وإلى جانب شعب ماجديبورج . أتوجه بالشكر إلى عمال الإنقاذ المتفانين في هذه الساعات العصيبة".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية نقلاً عن الشرطة، بأن هناك اشتباهاً في وجود عبوة ناسفة بالسيارة. وقال متحدث باسم حكومة ماجديبورج ، إن حادث السيارة "ربما كان هجومًا".

وذكرت وسائل إعلام محلية أخرى في ألمانيا، نقلاً عن مسؤول بالحكومة المحلية، أن سيارة صدمت مجموعة من الأشخاص في سوق لهدايا عيد الميلاد في ماجديبورج.

وقالت الشرطة، على منصة "إكس"، إنها تُجري "حالياً" عمليات "واسعة النطاق" في السوق، وإن "السوق مغلقة".

كما قالت إن حالات بعض الجرحى "حرجة"، وفق وسائل إعلام محلية.