أخبار الفن| تفاصيل حفل روبي وحكيم .. دوللي شاهين: أنا أكثر موهبة من نيكول سابا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

دوللي شاهين : موهبتي أعلى من نيكول سابا بكثير



حلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ضيفة علي برنامج “ مع نزار الفارس ” ، والمذاع علي القناة الرابعة العراقية .

وخلال الحلقة أكدت الفنانة دوللي شاهين انها تري نفسها موهوبة أكثر من مواطنتها الفنانة نيكول سابا ، بحسب التقيمات الفنية والنقدية والايرادات السينمائية .

رد مفاجئ من عفاف شعيب بعد سؤالها عن تقديم سيرتها الذاتية.. ماذا قالت؟



عبرت الفنانة عفاف شعيب عن سعادتها بنجاح مسلسل محارب والذي عرض في رمضان 2024.

و قالت عفاف شعيب في لقاء خاص لـ صدي البلد :" سعيدة بنجاح دوري كأم لـ حسن الرداد في مسلسل محارب ، الشخصية رغم صغر الدور إلا أنها لقت نجاحا كبيرا.

ممرض يتاجر فى الأعضاء البشرية.. تفاصيل الحلقة السادسة من "ساعته وتاريخه"



طرحت منصة watch it الحلقة السادسة من مسلسل “ ساعته وتاريخه ” خلال الساعات الماضية ، والتي قام ببطولتها الفنان سليمان عيد .



وناقشت الحلقة قضية فى غاية الخطورة وهي “ الدارك ويب ” من خلال ممرض يقوم بقتل بعض الأشخاص وتصويرهم لبيع تلك المقاطع .

روبي وحكيم يشعلان حفلًا غنائيًا بحضور جماهيري كبير .. صور



أقيم خلال الساعات الماضية حفل غنائي ضخم جمع بين الفنان حكيم والفنانة روبي ، حيث شهد حضور جماهيري كبير .



واشعل الفنان حكيم الحفل بعدد من الاغاني أبرزها “ حلاوة روح ” ، فيما قدمت الفنانة روبي عدد من الأغاني مثل لية بيداري كده ، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين .

منح يحيي الفخراني والخطيب جائزة إنجاز العمر من مهرجان الأفضل



منح مهرجان الأفضل كل من الفنان القدير يحيي الفخراني ورئيس النادي الاهلي محمود الخطيب جائزة إنجار العمر ، فى دورته العاشرة .

إيهاب توفيق والسقا يساندان سناء البيسي على المسرح



حرص الفنان أحمد السقا والفنان إيهاب توفيق علي مساندة الإعلامية القديرة سناء البيسي علي المسرح خلال تكريهما فى مهرجان الأفضل .















