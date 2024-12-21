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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

أخبار الفن| تفاصيل حفل روبي وحكيم .. دوللي شاهين: أنا أكثر موهبة من نيكول سابا

أخبار الفن
أخبار الفن
قسم الفن
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نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية:

دوللي شاهين : موهبتي أعلى من نيكول سابا بكثير
 

حلت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين ضيفة علي برنامج “ مع نزار الفارس ” ، والمذاع علي القناة الرابعة العراقية . 

وخلال الحلقة أكدت الفنانة دوللي شاهين انها تري نفسها موهوبة أكثر من مواطنتها الفنانة نيكول سابا ، بحسب التقيمات الفنية والنقدية والايرادات السينمائية . 

رد مفاجئ من عفاف شعيب بعد سؤالها عن تقديم سيرتها الذاتية.. ماذا قالت؟
 

عبرت الفنانة عفاف شعيب عن سعادتها بنجاح مسلسل محارب والذي عرض في رمضان 2024.

و قالت عفاف شعيب في لقاء خاص لـ صدي البلد :" سعيدة بنجاح دوري كأم لـ  حسن الرداد في مسلسل محارب ، الشخصية رغم صغر الدور إلا أنها لقت نجاحا كبيرا.

ممرض يتاجر فى الأعضاء البشرية.. تفاصيل الحلقة السادسة من "ساعته وتاريخه"
 

طرحت منصة watch it  الحلقة السادسة من مسلسل “ ساعته وتاريخه ” خلال الساعات الماضية ، والتي قام ببطولتها الفنان سليمان عيد . 
 

وناقشت الحلقة قضية فى غاية الخطورة وهي “ الدارك ويب ” من خلال ممرض يقوم بقتل بعض الأشخاص وتصويرهم لبيع تلك المقاطع .

روبي وحكيم يشعلان حفلًا غنائيًا بحضور جماهيري كبير .. صور
 

أقيم خلال الساعات الماضية حفل غنائي ضخم جمع بين الفنان حكيم والفنانة روبي ، حيث شهد حضور جماهيري كبير .
 

واشعل الفنان حكيم الحفل بعدد من الاغاني أبرزها “ حلاوة روح ” ، فيما قدمت الفنانة روبي عدد من الأغاني مثل لية بيداري كده ، وسط تفاعل كبير من قبل الحاضرين . 

منح يحيي الفخراني والخطيب جائزة إنجاز العمر من مهرجان الأفضل
 

منح مهرجان الأفضل كل من الفنان القدير يحيي الفخراني ورئيس النادي الاهلي محمود الخطيب جائزة إنجار العمر ، فى دورته العاشرة . 

إيهاب توفيق والسقا يساندان سناء البيسي على المسرح


حرص الفنان أحمد السقا والفنان إيهاب توفيق علي مساندة الإعلامية القديرة سناء البيسي علي المسرح خلال تكريهما فى مهرجان الأفضل .


 


 


 


 

عفاف شعيب نيكول سابا ساعته وتاريخه دوللي شاهين

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