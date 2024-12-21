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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فيديو جراف

صلاح عبد الله يفاجئ جمهوره بأبيات مؤثرة وينفي أنها وصيته

وصية صلاح عبدالله
وصية صلاح عبدالله
مروج حسني
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فاجأ الفنان الكبير صلاح عبد الله جمهوره ومتابعيه بنشر أبيات شعرية مؤثرة بالعامية عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، الأبيات التي وصفها بأنها جزء من كتاباته “تخاريف صلاح عبد الله”، تناولت الحديث عن الموت والذكرى التي يتركها الإنسان بعد رحيله.

https://www.youtube.com/shorts/vcze_Cf9nSI
 

وقال صلاح في مقدمة المنشور: مش عايزكوا تليكوا ولا تعلقوا، عايزكوا بس تسيفوها، ولما ييجي اليوم المنظور، أخرتلات سطور، بعد الفاتحة إحذفوها"، وأضاف في أبياته: لما مت عملتوا إيه؟ زعلتوا عليا قد إيه؟ يوم يومين تلاتةبالكتير، مش بلومكم، ده أنا عايزكو تعيشوا يومكم.”


 

الأبيات أثارت جدلاً واسعًا بين جمهوره، حيث اعتبرها البعض وصية الفنان. إلا أن صلاح عبد الله نفى ذلك تمامًا في تصريحات خاصة، مؤكدًا أن هذه الكلمات مجرد خواطر من كتاباته بالعامية للتعبير عن مشاعره في مواقف مختلفة.


 

وفي سياق آخر، كشف صلاح عبد الله عن تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا، حيث يعاني من نزلة برد شديدة ورغم مرضه، لم يفقد حسه الفكاهي حيث كتب عبر “فيسبوك”: نزلة برد شديدة بتشاور عقلها، تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها.”


 

بهذه العفوية والبساطة، يواصل صلاح عبد الله إثبات حضوره الإنساني والفني المميز، ما يجعله دائمًا قريبًا من قلوب جمهوره.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.https://www.youtube.com/shorts/vcze_Cf9nSI

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