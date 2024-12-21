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3 وزراء يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

3 وزراء يتفقدون أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا

وزراء الزراعة والتخطيط والري
وزراء الزراعة والتخطيط والري
أ ش أ
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أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن هناك تعاونا مشتركا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" في مشروع "سيل" وتنفيذ أنشطته التي تهدف جميعها إلى تحسين ظروف الفئات المستهدفة في محافظات عمل المشروع.


جاء ذلك خلال تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وعماد كدواني محافظة المنيا، أنشطة مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل" والتي يتم تنفيذها في محافظة المنيا.


وقد شارك في الزيارة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، وهشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.


وفي بداية الزيارة، تم استعراض عدد من المشروعات والأنشطة التي ينفذها "سيل" في المحافظات المستهدفة، من أعمال البنية التحتية الزراعية، وتمكين المرأة، ودعم صغار المزارعين، والتنمية الريفية، ودعم الجمعيات الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أهمية هذا المشروع في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم صغار المزارعين، وتوفير فرص العمل، وتنمية مهارات المرأة الريفية، وتحسين مستوى معيشة الفلاحين.. لافتا إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم المشروعات التي تسهم في تطوير الريف المصري.


ومن المقرر أن تشمل الزيارة توزيع عدد من المنح على المستفيدين والمستفيدات من المشروع بالمحافظة، وتفقد عدد من المشروعات والأنشطة التي نفذها المشروع.

المنيا الريف المصري الاستثمارات الزراعية

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