ارتفاع ضحايا هجوم سوق عيد الميلاد في ألمانيا إلى 4 قتلى و68 مصابا

ذكرت قناة "إن تي في" ّالألمانية التابعة لشبكة سي إن إن الأمريكية، أن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا في هجوم سوق عيد الميلاد في ماجديبورج.

وزار المستشار الألماني أولاف شولتز، السبت، موقع هجوم الدهس في سوق مزدحم لعيد الميلاد والذي سبق وأسفر عن مقتل شخصين وإصابة 68 آخرين.

وانضم إلى شولتز عدد كبير من السياسيين الذين ارتدوا جميعا ملابس سوداء في مدينة ماجديبورج بشرق البلاد، حيث وضعوا بعد ذلك الزهور خارج الكنيسة.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو طبيب يبلغ من العمر 50 عامًا من المملكة العربية السعودية ويحمل إقامة دائمة في ألمانيا، وفقًا لوزير داخلية الولاية.

ولم تحدد السلطات دوافع الجريمة بعد.

أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجوم، وقالت في بيان إن المملكة "تؤكد موقفها الرافض للعنف وتعرب عن تعاطفها وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا".

وفي أماكن أخرى، قدم زعماء أوروبيون والبيت الأبيض تعازيهم ودعمهم.

