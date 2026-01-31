قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دون تهمة أو محاكمة| حراك دولي لإنهاء اعتقال الفلسطينيين.. و12 شهيدا غزاويا بعائلتين
لطرح السلع بأسعار مخفضة.. الزراعة: افتتاح سلسلة معارض كبرى خلال أيام
من فسخ خطوبة إلى بلاغات رسمية.. تفاصيل واقعة سنتر دمنهور
كم باقي على رمضان 2026؟.. توقعات فلكية لموعد أول أيام الصيام وعيد الفطر
6 مستويات.. أسعار رحلات عمرة وزارة التضامن خلال شهر شعبان
تلميحات بعقوبات أكبر .. ماذا قال نجوم الكرة عن أزمة إمام عاشور فى الأهلي ؟
بعد إعلان ترامب | اضطراب في وول ستريت وصعود الدولار وتذبذب الذهب
حسام عبدالغفار: توجيهات رئاسية تضع صحة المواطن في صدارة أولويات الدولة
موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
رفض أي تدخلات خارجية.. مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
متحدث الصحة: الكشف المبكر عن الأمراض أولوية رئاسية لحماية صحة المواطنين
مش إمام عاشور.. شوبير يكشف كواليس بيان الاعتذار إلى الأهلي وجماهيره
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في شبرا الخيمة

صرحت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بدفن جثمان شاب لقي مصرعه إثر اصطدام قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد من مزلقان الثلاجة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.

بلاغا بالواقعة 


وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شاب يُدعى سيد. ق. س، يبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة اصطدام القطار به خلال عبوره المزلقان.


وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وقررت التصريح بالدفن عقب سؤال شهود العيان، مع تكليف المباحث بسرعة التحري عن ملابسات الحادث.

