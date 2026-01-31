التصريح بدفن جثة شاب صدمه قطار في شبرا الخيمة

صرحت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بدفن جثمان شاب لقي مصرعه إثر اصطدام قطار به خلال عبوره شريط السكة الحديد من مزلقان الثلاجة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفي.

بلاغا بالواقعة



وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمصرع شخص أسفل عجلات القطار أثناء عبوره المزلقان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث القسم إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شاب يُدعى سيد. ق. س، يبلغ من العمر 20 عامًا، نتيجة اصطدام القطار به خلال عبوره المزلقان.



وتم نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، وقررت التصريح بالدفن عقب سؤال شهود العيان، مع تكليف المباحث بسرعة التحري عن ملابسات الحادث.