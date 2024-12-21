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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

رياضة

بعد أن أصبحت بالزمالك| طائرة الأهلي يخطف هذه النجمة مرة أخرى.. من هي؟

دانا شوقي
دانا شوقي
أحمد عفيفي
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تصدر اسم دانا شوقي، لاعبة كرة الطائرة بنادي الزمالك، ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعاقدها مع النادي الأهلي مرة أخرى.

نجمة الزمالك تنتقل للأهلي

تمكن مسئولو النادي الأهلي من التعاقد مع دانا شوقي، لاعبة الكرة الطائرة بنادى الزمالك، والتي سبق لها أن لعبت في صفوف الأهلي قبل انتقالها للزمالك.

ووقعت دانا شوقي، لاعبة الكرة الطائرة، لصالح النادي الأهلي بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة.

الزمالك يحصد لقب أفريقيا 

أعربت دانا شوقي، لاعبة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات"، عن سعادتها بحصد الأبيض للقب ببطولة أفريقيا للعام الثاني على التوالي، بجانب حصدها لجائزة أفضل معدة بالبطولة.

وقالت "دانا"، إنها سعيدة للغاية لكونها أحد أفراد فريق الزمالك، على الرغم من أن هذا الموسم هو الثاني لها مع الفريق، إلا أنها تشعر بالانسجام مع جميع اللاعبات، وأصبحن كلهن على قلب رجل واحد.

وأهدت لقب بطولة أفريقيا، وجائزة أفضل معدة في البطولة، إلى عائلتها، واللاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن حسين لبيب، وجماهير الزمالك العظيمة.

نهائي بطولة أفريقيا للأندية

فاز فريق طائرة الزمالك "سيدات" على الأهلي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في نهائي بطولة أفريقيا للأندية.

من هي دانا شوقي؟

تعد دانا شوقي أبرز نجمات لعبة الكرة الطائرة، حيث شاركت في العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي.

- كذلك تُعد من الركائز الأساسية لمنتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات على مدار السنوات الأخيرة.

- نجحت دانا شوقي في حصد العديد من الألقاب والجوائز، كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر.

- رحلت عن الأهلي في مايو 2022، لتنضم بعدها إلى صفوف الزمالك، وتوجت مع الفريق بلقب بطولة إفريقيا للأندية للسيدات لموسمين متتاليين.

- كانت قريبة من المشاركة في بطولة كأس العالم مع فريق الزمالك، قبل أن تخوض تجربة الاحتراف خلال شهر سبتمبر الماضي.

- غادرت دانا شوقي في رحلة احتراف إلى الدوري اليوناني، من خلال بوابة نادي مارك بولو اليوناني، قبل أن تعود مجددًا إلى صفوف النادي الأهلي.

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