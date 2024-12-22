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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 : فرص غير محدودة

برج القوس
برج القوس
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برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، يُعرف مواليد القوس بشخصيته المتفائلة والمغامرة والعاطفية، ويستطيع التصرف في كافة الأمور.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024 مهنيا وصحيا وعاطفيا.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

ستكون حياتك العاطفية مبهجة ولكن صحتك قد لا تكون جيدة طوال اليوم. ومع ذلك، فإن اليوم جيد للاستثمارات الذكية.
 


توقعات برج القوس في الحب

من الجيد تحليل كل زاوية قبل اتخاذ قرار بشأن العلاقة أو حتى التقدم بطلب الزواج، قد تختار الإناث اليوم لتقديم الحبيب إلى الأسرة، قد يعود بعض المواطنين المحظوظين إلى الحبيب السابق بعد تسوية القضايا الماضية.

برج القوس وحظك اليوم صحيا

لا تأخذ ضغوط العمل إلى المنزل. يمكنك الانضمام إلى صالة الألعاب الرياضية اليوم. لا ترفع الأشياء الثقيلة بشكل عرضي حيث قد تحدث حوادث، قد يعاني بعض الأشخاص من آلام في المفاصل وقد يشكو كبار السن من الأرق.

برج القوس وحظك اليوم في العمل 



سيقدم لك النصف الثاني من اليوم فرصًا غير محدودة للنمو وعليك أن تقرر كيفية الاستفادة منها. سيشهد الطلاب الذين يأملون في الالتحاق بالجامعات في الخارج إزالة العقبات.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

اختر الجزء الثاني من اليوم لحل مشكلة مالية تتعلق بصديق أو شقيق، قد تقوم أيضًا بتجديد المنزل أو شراء أجهزة إلكترونية.

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