قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024
كنوز صلاة الفجر .. 7 أمور لا تهدر ثوابها
علي الدين هلال: الشفافية والمصارحة السلاح الأقوى لمواجهة الشائعات.. فيديو
حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بشارع فيصل .. شاهد
السجن المشدد لـ «روسي» نقل معلومات إلى «إف بي آي»
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟.. دار الإفتاء تجيب
قاضية أمريكية تدين مجموعة NSO الإسرائيلية بسبب اختراق واتساب
أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 22-12-2024
علي الدين هلال: مصر تتمتع بدور ريادي في شتى المجالات |فيديو
حسين لبيب يوافق على صرف مستحقات لاعبي الزمالك المتأخرة في هذا الموعد
بعد تنديده بقصف أطفال غزة.. إسرائيل تتّهم البابا فرنسيس بـ«ازدواجية المعايير»
فضل الدعاء عند المصافحة.. مستجاب ومقبول عند الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

أسعار الدواجن في مصر اليوم الأحد 22-12-2024

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي
×

أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-12-2024، في المزارع والأسواق، شهدت هدوءا نسبيا رغم اقتراب أعياد الميلاد والتي تشهد إقبالًا كبيراً على البروتين الحيواني.

والأسبوع الماضي تراجعت أسعار الدواجن البيضاء من 76 جنيهًا للكيلو في المزرعة إلى 73 جنيهًا الآن.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض كغيره من السلع بالعديد من العوامل، من بينها زيادة المعروض أو نقص في الأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء، استقرت تحت مستوى الـ 75 جنيهًا للكيلو وسجّلت 73 جنيهًا للكيلو كحد أقصى في المزارع لتصل إلى المستهلك ما بين 82 و85 جنيهًا للكيلو.

شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا  الشهر الماضي.

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال “الزيني”، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر ما يزيد على حاجتها للدول الأخرى.

وتابع: مصر تحتل مكانة متقدمة في الصناعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة الجديد منذ توليه الحقيبة الوزارية يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض وما يزيد على احتياجاتنا.

وأضاف «سليمان»، أنه يتم تصدير الفائض من منتجات الدواجن إلى دول أوروبية وعربية أو آسيوية، متابعا: «مصر حُرمت من مسألة تصدير منتجات الدواجن على مدار سنوات طويلة».

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض في مصر، بالمزارع والأسواق.

وسجّل سعر الدواجن البيضاء في المزرعة متوسط 73 جنيهًا للكيلو، واختلف السعر في الأسواق على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

أسعار البانيه والأوراك اليوم

  • سعر الأوراك من 80 إلى 85 جنيهًا.
  • سعر البانيه اليوم تراوح بين 190و200 جنيه.
  • سعر الكبد والقوانص 120 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

  • كيلو الأجنحة يتراوح بين 55 و 60 جنيهًا.
  • سعر زوج الحمام 160 جنيهًا.
  • سعر البط 150 جنيهًا.
  • سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

  • سعر الطن من علف الدواجن بين 20 و21 ألف جنيه.
  • أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.
  • سجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

  • أسعار البيض في الأسواق، انخفضت في الأسواق عقب طرح البيض التركي.
  • سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 140 والأسواق بين 145 و155 جنيهًا للطبق.
  • سجّل سعر طبق البيض الأحمر 145 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بنحو 150 جنيهًا.
  • سجّل سعر البيض البلدي 125جنيهًا للطبق، ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين 130 و135 جنيهًا.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 82 و85 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

استقر الكتكوت  جميع الأنواع:

  • سعر كتكوت أبيض أهالي 30 جنيهًا.
  • سعر كتكوت أبيض شركات 31 جنيهًا.
  • سعر كتكوت ساسو سجّل 18 جنيهًا.
  • سعر كتكوت بلدي 17 جنيهًا.
  • سعر كتكوت رزي 15 جنيهًا.

بورصة الدواجن اليوم

  • سعر الدواجن البيضاء اليوم 73 جنيهًا للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 82 و85 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الدواجن الساسو سجل 81 جنيهًا ليصل إلى المواطن بنحو 91 و 95 جنيهًا.
  • وسعر الدواجن البلدي حر 140 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار أمهات الدواجن

  • وتراجعت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء اليوم مسجلة 55 جنيهًا للكيلو.
  • تراوح سعر البانيه اليوم بين 190 و200 جنيه للكيلو الواحد.
  • سجّلت أسعار الدواجن الرزي 140 جنيهاً للكيلو.
الدواجن سعر البيض اليوم الدواجن البيضاء سعر الدواجن مصر سعر الدواجن للمستهلك بورصة الدواجن اليوم أسعار أجنحة الدواجن اليوم أسعار أعلاف الدواجن اليوم أسعار البانيه والأوراك اليوم أسعار الدواجن والبيض أسعار الدواجن اليوم الاحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2025 بالأسماء.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

نتيجة كلية الشرطة 2024- 2025.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

أرشيفية

بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن

ناصر ماهر

أزمة في الزمالك بسبب ناصر ماهر.. إعلامي يكشف

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

ترشيحاتنا

إسعاف

أخبار محافظة القليوبية| مصرع عريس كان يستعد للزواج .. نشوب حريق فى مخلفات بوص ببنها

وزير الصحة في زيارته لمستشفيات بني سويف

حدث في بني سويف.. زيارة وزيري الصحة والأوقاف لافتتاح وتفقد بعض المؤسسات

لقاء المحافظ بمساعد وزير التعليم العالي

جنوب سيناء تستعد لاستضافة بطولة زايد - السيسي للجامعات العربية بشرم الشيخ

بالصور

الصدافية.. سبب ظهورها وكيفية التعامل معها

الصدافية
الصدافية
الصدافية

«لو ببلاش متشتريهاش».. أخصائي تغذية يكشف عن أخطر المكونات في أطعمتنا اليومية

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

بين الأناقة والجرأة.. روبي ترد على الانتقادات بإطلالة فضية جديدة|شاهد

روبي
روبي
روبي

ماجي بوغصن تتخلى عن البطانة بالأحمر الشفاف بجائزة أفضل ممثلة لبنانية 2024|شاهد

ماجي بو غصن
ماجي بو غصن
ماجي بو غصن

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد