قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة .. التفاصيل الكاملة للقصف الإسرائيلي العنيف على مستشفى كمال عدوان
بابا الفاتيكان يدين الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة
القيادة الأمريكية: نفذنا ضربات جوية دقيقة ضد منشآت حوثية في صنعاء
70 يوما بحد أقصى .. موعد شهر رمضان 2025 وكم يتبقى عليه؟
بروتوكول علاج متحور كورونا الجديد .. الصحة توضح
غارات أمريكية بريطانية تستهدف منطقة عطان في صنعاء
اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد
برشلونة يتقدم على أتلتيكو مدريد 1-0 في الشوط الأول بالدوري الإسباني
جداول امتحانات كليات جامعة عين شمس لعام 2025
بنك ناصر يكشف تفاصيل تقديم منح ومساعدات نقدية لمحدودى الدخل
بلاش تصدقوا | خيرى رمضان: نصابين بيعملوا صفحات باسمى ويطلبوا مساعدات
تفحم ميكروباص أسفل طريق الأوتوستراد بالمعادي.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار البلد

رسالة ماجستير تناقش تدعيم البعد البيئي بشركات البترول

رسالة ماجستير تناقش تدعيم البعد البيئي بشركات البترول والاعتماد على التنمية المستدامة
رسالة ماجستير تناقش تدعيم البعد البيئي بشركات البترول والاعتماد على التنمية المستدامة
×

حصل الباحث لطفى رضا أمين شيمي على درجة الماجستير من كلية التجارة جامعة بنها، وموضوعها “إطار مقترح لتطوير بطاقه الأداء المتوازن وتحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة -  دراسة تطبيقية".

واستعرض الباحث خلال المناقشة امكانيه الاعتماد على أبعاد التنمية المستدامة فى تطوير الأداء العام للمنشآت وتسليط الضوء على الأداء البيئي بشكل خاص وذلك على المنشآت محل التطبيق.

وتوصلت الرسالة الى أنه يوجد علاقة بين مؤشرات الأداء المقترحة وتقييم الأداء البيئي للمنشآت، كما يساعد الإطار المقترح في تقييم أكثر فاعلية للقيمة المستدامة المضافة المنشأة وتعظيم قيمتها وتدعيم دورها وزيادة قدراتها التنافسية من خلال المقارنة بين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لشركات البترول التي تعمل فى نفس المجال . 

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور علي خليل، أستاذ المحاسبة والمراجعة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث رئيسا ومشرفا، والدكتورة رانيا عقيلي مدرس المحاسبة بالكلية مشرفا، وعضوية كلا من الأستاذ الدكتور ريمون ميلاد بكلية التجارة جامعه بنها، والأستاذ الدكتور سامح سعودي رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الحديثة . 

وفى نهاية المناقشة أشادت لجنة المناقشة بالرسالة، والنتائج التي طرحها الباحث، ومدى اثرائها للمكتبة العلمية، وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير حضر المناقشة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ أبو سريع إمام 

التنمية المستدامة جامعة بنها شركات البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاش

بشرى سارة.. احسب الزيادة المقررة لمعاشك بداية من يناير

أرشيفية

برد ولا كورونا؟|أعراض المتحور XEC الجديد.. 5 علامات مميزة

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

معاش

بداية من يناير.. شروط حصول الموظفين على المعاش المبكر

نرمين الفقي

خلال تكريمها بجائزة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

أرشيفية

بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن

حالة الطقس

الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة.. برودة وأمطار على هذه المناطق

ترشيحاتنا

الاهلي

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

الدوري الممتاز

ترتيب الدوري الممتاز بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة

التونسي علي يوسف

حقيقة مفاوضات الزمالك مع لاعب هاكن السويدي.. تفاصيل

بالصور

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة

خابي لام
خابي لام
خابي لام

احذر تناولها بدون استشارة الطبيب .. مكملات غذائية تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان

مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة
مخاطر تناول مكملات غذائية لفترات طويلة

محافظ الشرقية يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة الصيادين بالزقازيق

اليوم الواحد
اليوم الواحد
اليوم الواحد

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد