رسالة ماجستير تناقش تدعيم البعد البيئي بشركات البترول

حصل الباحث لطفى رضا أمين شيمي على درجة الماجستير من كلية التجارة جامعة بنها، وموضوعها “إطار مقترح لتطوير بطاقه الأداء المتوازن وتحقيق البعد البيئي للتنمية المستدامة - دراسة تطبيقية".

واستعرض الباحث خلال المناقشة امكانيه الاعتماد على أبعاد التنمية المستدامة فى تطوير الأداء العام للمنشآت وتسليط الضوء على الأداء البيئي بشكل خاص وذلك على المنشآت محل التطبيق.

وتوصلت الرسالة الى أنه يوجد علاقة بين مؤشرات الأداء المقترحة وتقييم الأداء البيئي للمنشآت، كما يساعد الإطار المقترح في تقييم أكثر فاعلية للقيمة المستدامة المضافة المنشأة وتعظيم قيمتها وتدعيم دورها وزيادة قدراتها التنافسية من خلال المقارنة بين الكفاءة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لشركات البترول التي تعمل فى نفس المجال .

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور علي خليل، أستاذ المحاسبة والمراجعة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث رئيسا ومشرفا، والدكتورة رانيا عقيلي مدرس المحاسبة بالكلية مشرفا، وعضوية كلا من الأستاذ الدكتور ريمون ميلاد بكلية التجارة جامعه بنها، والأستاذ الدكتور سامح سعودي رئيس قسم المحاسبة بالأكاديمية الحديثة .

وفى نهاية المناقشة أشادت لجنة المناقشة بالرسالة، والنتائج التي طرحها الباحث، ومدى اثرائها للمكتبة العلمية، وقررت اللجنة منح الباحث درجة الماجستير حضر المناقشة الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ أبو سريع إمام