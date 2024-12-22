قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تنديده بقصف أطفال غزة.. إسرائيل تتّهم البابا فرنسيس بـ«ازدواجية المعايير»
فضل الدعاء عند المصافحة.. مستجاب ومقبول عند الله
الغندور: زيزو يمهل إدارة الزمالك حتى يناير.. وجروس يضع اللاعبين تحت التقييم
10 ملفات على طاولة الرئيس السيسي خلال تفقده مقر أكاديمية الشرطة |تفاصيل
رئيس وزراء إسبانيا يدعو للاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال
العثور على عظام آدمية بمقابر قنا.. الداخلية تكشف التفاصيل
جانتس: الحل لوقف هجمات الحوثيين «إعلان الحرب على إيران»
لصوص يسرقون بابا نويل تحت تهديد السلاح أثناء توزيع الهدايا
رسميا.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم
تنكيس الأعلام في ألمانيا حدادا على ضحايا هجوم عيد الميلاد
ماذا يفعل المسلم عند الغضب؟.. آيات تطفئ النار الملتهبة
ماذا حدث في أسعار الذهب؟.. قيمة جميع الأعيرة الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

تكنولوجيا وسيارات

هاكرز بكوريا الشمالية يستهدفون قطاع الطاقة النووية بهجمات إلكترونية معقدة

هاكرز
هاكرز
×

كشف باحثون من شركة Kaspersky عن تصعيد جديد في أنشطة مجموعة الهاكرز الشهيرة المرتبطة بكوريا الشمالية، Lazarus Group.

 إذ بدأت المجموعة توجيه هجماتها نحو قطاع الطاقة النووية، مستهدفة شركات تعمل في هذا المجال.

محاولات لاختراق مؤسسات ذات قيمة عالية
تشير التقارير إلى أن هذه الهجمات تمثل جزءًا من جهود متزايدة لاستهداف القطاعات ذات الأهمية الأمنية، مثل الدفاع والطيران والعملات المشفرة.

يعتقد  أن المنظمات النووية اصبحت الآن ضمن قائمة الأهداف التي تسعى Lazarus Group لاختراقها.

أسلوب الهجوم: تطور مستمر في التكتيكات
في واحدة من الهجمات الحديثة، أوضحت Kaspersky أن المجموعة أرسلت ملفات أرشيف تحتوي على برامج خبيثة لموظفين في منظمة مرتبطة بالطاقة النووية.

 استمرت هذه المحاولات على مدار شهر كامل.

أظهرت التحقيقات سلسلة عدوى معقدة تشمل عدة أنواع من البرمجيات الضارة، منها برامج downloader، loader، وbackdoor، مما يعكس تطور الأساليب التي تتبعها المجموعة لتحسين قدرتها على البقاء داخل الأنظمة المصابة.

ارتباط بالهجمات السابقة: عملية DreamJob
تشير التقارير إلى أن هذه الهجمات الجديدة هي امتداد لحملة سابقة تُعرف باسم Operation DreamJob. تعتمد الحملة على خداع الضحايا عبر تقديم ملفات تبدو كاختبارات تقييم تكنولوجية، لكنها تحتوي على ملفات أرشيف مفخخة.

عندما يفتح الضحية هذه الملفات، يبدأ تسلسل معقد من التنزيلات والروابط المؤدية إلى برمجية خبيثة تتيح التحكم عن بُعد في الأنظمة المصابة.

أداة جديدة: CookiePlus
ما يميز الهجمات الأخيرة هو استخدام أداة جديدة تُعرف باسم CookiePlus.

 تعمل هذه البرمجية داخل ذاكرة النظام لتحميل برمجيات خبيثة على شكل مكونات إضافية plugins، مما يجعل اكتشافها أكثر صعوبة بالنسبة لأدوات الأمان الشبكية.

وصف باحثو Kaspersky هذه الخطوة بأنها استراتيجية غير تقليدية للمجموعة، مشيرين إلى أن إدخال برمجيات خبيثة جديدة يعكس تطورًا مستمرًا في أساليبهم لتجنب الاكتشاف وتحسين فاعلية الهجمات.

خلاصة

تعد هذه الهجمات تصعيدًا جديدًا في تهديدات مجموعة Lazarus Group، مما يثير القلق حول أمن المؤسسات التي تعمل في القطاعات الحيوية. 

مع استمرار تطور أساليب القرصنة، تحتاج الشركات إلى تعزيز أنظمتها الأمنية لمواجهة هذا النوع من التهديدات المتطورة.

هاكرز بكوريا الشمالية بالطاقة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2025 بالأسماء.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

نتيجة كلية الشرطة 2024- 2025.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

امام عاشور

الزمالك لو كلمه هيرجع .. تصريحات مثيرة بشأن إمام عاشور

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

«خد حقك».. شروط ترحيل الإجازات الاعتيادية للموظفين في القانون الجديد

أرشيفية

بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن

نرمين الفقي

خلال تكريمها بجائزة الأفضل .. نرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أسود جرئ

ناصر ماهر

أزمة في الزمالك بسبب ناصر ماهر.. إعلامي يكشف

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

وظائف البنك الأهلي المصري 2025 .. رابط التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

ترشيحاتنا

وزير الصحة في زيارته لمستشفيات بني سويف

حدث في بني سويف.. زيارة وزيري الصحة والأوقاف لافتتاح وتفقد بعض المؤسسات

لقاء المحافظ بمساعد وزير التعليم العالي

جنوب سيناء تستعد لاستضافة بطولة زايد - السيسي للجامعات العربية بشرم الشيخ

اللواء دكتور محمد عقل

تجديد الثقة في اللواء دكتور محمد عقل سكرتيرا عاما مساعدا لشمال سيناء

بالصور

ماجي بوغصن تتخلى عن البطانة بالأحمر الشفاف بجائزة أفضل ممثلة لبنانية 2024|شاهد

ماجي بو غصن
ماجي بو غصن
ماجي بو غصن

برج الحوت اليوم الأحد 22 ديسمبر.. أمامك فرص جديدة

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية
وزير الأوقاف ومحافظ بني سويف يتفقدان أعمال الإحلال والتجديد بمسجد السيدة حورية

التيكتوكر العالمي خابي لام يؤدي العمرة ..شاهد ماذا قال أمام الكعبة

خابي لام
خابي لام
خابي لام

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد