نائب رئيس حزب الاتحاد: ما تشهده سوريا عنوان لتحول كبير في الشرق الأوسط

قال محمد الشورى، نائب رئيس حزب الاتحاد، إن ثورات الربيع العربي لم تأتي بخير على الدول العربية، وآخرها ما حدث في سوريا.

جاء ذلك خلال ندوة ينظمها المنتدى الاستراتيجي للفكر والحوار «بيت الفكر» بالتعاون مع حزب الاتحاد، ندوة سياسية بعنوان: «مستقبل الشرق الأوسط بعد أحداث سوريا وتأثيراته على الأمن القومي المصري».

يأتي ذلك بمشاركة الكاتب الصحفي محمد صلاح الزهار والكاتب والسيناريست الدكتور باهر دويدار، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، يدير الندوة الكاتب الصحفي محمد مصطفي أبو شامة.

وأضاف "الشورى"، أن ما تشهده سوريا يمثل عنوانا لتحول كبير في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى ضرورة أن يكون الشعب المصري مدركا لخطورة هذا التحول وانعكاساته على الأمن القومي المصري والعربي.

ولفت نائب رئيس حزب الاتحاد أن مسألة الوعي، ضرورية من أجل أن ندرك طبيعة التحول الذي يشهده الشرق الأوسط، للحفاظ على الدولة المصرية.