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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

اقتصاد

خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولة

اموال
اموال
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أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات ديسمبر  ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها اليوم الأحد.


وبحسب بيان صادر عن وزارة المالية تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه بخلاف ذلك، و٤ أيام من شهر أكتوبر و٣ أيام من نوفمبر وديسمبر لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024


قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر ديسمبر بدءًا من يوم ٢٢ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر التالي، على أن تبدأ اتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.


أهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

مواعيد صرف مرتبات 2025

أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٥، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٦ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه لشهر يناير المقبل، و٤ أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين، وتحديد ٥ أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن شهري فبراير ومارس، و٣ أيام  لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

موعد مرتبات يناير 2025

قال الدكتور شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر يناير بدءًا من ٢٢ يناير، والمتأخرات أيام ٥، ٦، ٨، ٩ من الشهر التالي.

مرتبات شهر فبراير 2025

وتابع : وصرف مرتبات شهر فبراير بدءًا من ٢٣ فبراير، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من التالي.

مرتبات شهر مارس 2025

كما تابع:"وصرف مرتبات مارس بدءًا من ٢٣ مارس، والمتأخرات أيام ٦، ٩،  ١٠ من الشهر التالي"، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية

وزارة المالية الموظفين المرتبات العاملين في الدولة موعد صرف مرتبات ديسمبر الأجور مرتبات يناير ٢٠٢٥

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