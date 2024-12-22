العثور على عظام آدمية بمقابر قنا.. الداخلية تكشف التفاصيل

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن العثور على عظام آدمية بإحدى المقابر بقنا.

وتبين بالفحص أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لمركز شرطة الوقف بمديرية أمن قنا من (تربى – مقيم بدائرة المركز ) بعثوره على مجموعة من العظام الآدمية مختلفة الأحجام وغير مرتبطة ببعضها مجمعة ومصفوفة بإحدى المقابر محل عمله.

وأجريت التحريات ومن خلالها أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (المُبلغ وتربى آخر) وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بحفر مجموعة من القبور لإستخراج عظام آدمية وقاما بنقلها لمحل العثور عليها حتى يتم إكتشافها من الأهالى لإثارة غضبهم على عاملين بذات المجال لوجود خلافات بينهم لرغبتهما فى إقصائهما عن العمل من المقابر التى يعملون بها، وفي النهاية تم إتخاذ الإجراءات القانونية.