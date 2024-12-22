قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحريرية وعليها 10 درجات| قرارات عاجلة بشأن تقييمات الأول والثاني الابتدائي
استشهاد 6 في قصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بقطاع غزة
الجيش الأمريكي يعلن عن سقوط طيّارين اثنين فوق البحر الأحمر
رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024
بينهم أطفال ونساء.. 5 شهداء في قصف إسرائيلي على دير البلح وسط قطاع غزة
سعر الذهب اليوم الأحد 22-12-2024.. وهذا ثمن عيار 21 الآن
ترامب يعيّن مارك بورنيت مبعوثاً خاصاً لإدارته إلى بريطانيا
أدعية السنة الجديدة 2025 .. رددها من الآن
سعر صرف الدولار الآن في البنوك
«سينتكوم»: استهدفنا مستودعًا للصواريخ ومركز قيادة للحوثيين في اليمن
سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024
كنوز صلاة الفجر .. 7 أمور لا تهدر ثوابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أخبار العالم

ترامب يعيّن مارك بورنيت مبعوثاً خاصاً لإدارته إلى بريطانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
×

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، السبت، إنه اختار مارك بورنيت، منتج برنامج تليفزيون الواقع "المتدرب" يكون مبعوثاً خاصاً لإدارته إلى المملكة المتحدة.

مارك بورنيت (64 عاماً) هو من ابتكر البرنامج الذي منح ترمب شهرة على مستوى العالم بسبب طرده لعدد من المتسابقين الذين كانوا يتنافسون على مناصب في شركاته.

كما ابتكر بورنيت، وهو بريطاني، أو أنتج برنامجي "سيرفايفر" و"شارك تانك" (Shark Tank) وبرامج أخرى وكان رئيساً لمجموعة "إم جي إم" (MGM) التلفزيونية العالمية.

سبق أن اختار ترامب رجل الأعمال وارن ستيفنز ليكون سفيره لدى المملكة المتحدة. وعيَّنت الحكومة البريطانية، الجمعة، بيتر ماندلسون سفيراً جديداً لها لدى الولايات المتحدة بهدف التقرب لترامب وتجنُّب حرب تجارية والحفاظ على تحالف البلدين بشأن أوكرانيا.

وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترامب إن بورنيت "سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية" وسيركز على "التجارة وفرص الاستثمار والتبادل الثقافي".

من جهته، قال بورنيت في بيان: "يشرفني حقاً أن أخدم الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس ترامب كمبعوث خاص له إلى المملكة المتحدة".

ونشأ بورنيت في إيسيكس ببريطانيا وخدم في الجيش قبل أن يهاجر إلى الولايات المتحدة في عام 1982، عندما كان عمره 22 عاماً.

ترامب بريطانيا دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة كلية الشرطة 2025 بالأسماء.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

نتيجة كلية الشرطة 2024- 2025.. موعد ظهورها وكيفية الحصول عليها

قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

اتفرج من البيت ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلى وشباب بلوزداد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2024 للعاملين في الدولة

الجولاني

كان في تنظيم القاعدة.. دولة عربية تصدر أمر اعتقال لـ الجولاني

حريق

حريق هائل يلتهم مطعمًا شهيرًا بشارع فيصل .. شاهد

أرشيفية

بعد سقوط بشار.. أسماء الأسد تطلب الطلاق في روسيا والسماح لها بالعودة إلى لندن

عرض 6 متهمين متورطين في التعدي على سوزي الأردنية على الطب الشرعي

عرض 6 متهمين متورطين في التعدي ضد سوزي الأردنية على الطب الشرعي

الاهلي

غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

اموال

خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولة

أسماك

البلطي بـ90 جنيها والجمبري بـ200.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأحد

السبائك الذهبية

شعبة الذهب تصدر بيان مهم بشان شركات بيع السبائك

بالصور

الصدافية.. سبب ظهورها وكيفية التعامل معها

الصدافية
الصدافية
الصدافية

«لو ببلاش متشتريهاش».. أخصائي تغذية يكشف عن أخطر المكونات في أطعمتنا اليومية

أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية
أخصائي تغذية يكشف عن المكون السام في أطعمتنا اليومية

بين الأناقة والجرأة.. روبي ترد على الانتقادات بإطلالة فضية جديدة|شاهد

روبي
روبي
روبي

ماجي بوغصن تتخلى عن البطانة بالأحمر الشفاف بجائزة أفضل ممثلة لبنانية 2024|شاهد

ماجي بو غصن
ماجي بو غصن
ماجي بو غصن

فيديو

ايمان عبد اللطيف

السعودية حذرت منه .. تفاصيل جديدة عن منفذ حـادث الـدهس في ألمانيا

ايمان عبد اللطيف

تصل لـ ٦.. تحذير من انخفاض كبير بدرجات الحرارة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات في أسواق الذهب وتفاصيل سعر الدولار الآن

مشاجرة فتاه اوكرانية

كانت سكرانة وخبطت عربية.. الحكم على فتاة اوكرانية تعدت على سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة النازحين تزداد سوءً

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نظرية العصر الإسرائيلي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: سلامتك د. مصطفى

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ المناهج بجامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: احترام حقوق الإنسان تسهم في بناء الكيان

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: مفيش هرم للإيجار

المزيد