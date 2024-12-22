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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أخبار العالم

برد ورياح.. السعودية تحذر من طقس اليوم الأحد

طقس السعودية
طقس السعودية
محمد الصاحى
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تشهد المملكة العربية السعودية طقس ما بين بارد إلى شديد البرودة على مناطق تبوك والجوف وحائل والحدود الشمالية مع فرصة تكون الصقيع خلال الصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.

وبحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد في السعودية فإنه توالي درجات الحرارة انخفاضها مصحوبه برياح نشطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة نجران.

وأوضح تقرير المركز الوطني للأرصاد بأنه تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة وتكون الضباب على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ولا يستبعد تكون السحب الرعدية الممطرة المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط المو.

 فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط والجنوبي.

السعودية البحر الأحمر المملكة العربية السعودية تبوك حركة الرياح

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