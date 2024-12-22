العراق يحبط محاولة هدر للمال العام بأكثر من 30 مليون دينار

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية إحباط محاولة هدر بالمال العام بأكثر من 30 مليون دينار في منفذ سفوان الحدودي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم هيئة المنافذ الحدودية، علاء الدين القيسي، في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، أنه"تمكنت مديرية منفذ سفوان الحدودي من ضبط عجلتين براد خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري بعد انجاز معاملتها الجمركية في مركز الجمرك تحتوي مادة (الكبدة) .

وأضاف أنه "تبين من خلال تدقيق البضاعة وجود تلاعب في وصف و وزن البضاعة مما سبب هدر بالمال العام قدره (30،562،000) ثلاثون مليون وخمسمائة واثنان وستون ألف دينار عراقي، والتي تم أنجاز معاملتها الجمركية من قبل مركز جمرك المنفذ. ".

وأوضح أنه تم تنفيذ محضر ضبط أصولي وإحالة العجلات والمضبوطات إلى مركز شرطة كمرك سفوان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .